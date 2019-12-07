【直播】團體辦愛國護港大集會　鄧德成：要求區選重新點票

建制派在今屆區議會選舉出現「崩盤式」大敗，在452個民選議席中，僅取得58席，有聲音遂質詢選舉不公。有愛國團體今午2時於灣仔港灣道公園舉辦集會，根據警方發出的不反對通知書描述，活動目的是「選舉持續發生點錯票，要求重點，增加透明度，促請調查選舉舞弊」。 《香港01》直播集會內容。

【1616】現場開放予市民及團體上台發表講話，除了指責示威者外，更呼籲現場人士主動向警方舉報罪案。

【1605】愛港之聲召集人高達斌呼籲現場人士支持警察，反對成立獨立調查委員會，又指許多大學教授皆是「幫兇」，令香港變亂。

【1601】香港政研會主席鄧德成表示本屆區選結果不公平，要求重新點票。

有記者被包圍、指罵

【1531】活動中有一名男士被出席集會人士包圍，期間《香港01》記者欲採訪時，被大批出席者圍堵，即使記者已拿出記者證，仍被質疑是該男士的同黨及假記者，又有人大罵「黑記」，之後有數名女士推撞記者。最後，一名無綫記者前來協助時，亦同樣被包圍，即使回到集會台前仍有人大罵「黑記」，集會負責人表示一場誤會並表示歉意。

另外，《香港01》攝影記者亦被人騷擾，相機貼上標籤。

【1513】香港政研會的劉可澄批評，香港示威者被人「洗腦」，示威者「私了」反對示威的人是冷血行為，又指要到中國內地才有言論自由。

【1500】民政事務局公共事務論壇成員高松傑，講述早前在九龍塘清理路障的情況，呼籲其他人「反三罷」。

【1448】人稱「大波Man」、曾任警員的石房有上台，帶領集會人士叫口號支持警察，又批評反修例風波中的示威人士使用暴力。之後，集會召集人譚先生(Johnny) 表示自己曾向選舉辦交請願信，希望再次調查選舉結果，但被選舉辦拒絕，現場有集會人士呼叫要重新點票。

【1438】「華記正能量」專頁版主楊官華上台講話，呼籲集會人士支持警察，同時要成為「驅魔人」，令自己的子女變成「無顏色」，停止支持示威活動

【1425】集會召集人譚先生(Johnny) 帶領集會人士唱國歌，並宣佈集會正式開始。薄扶林區落選區議員姚潔凝隨後上台講話，指自己發起清潔紅磡海底隧道的工作。

【1410】約400至500人聚集灣仔港灣道花園，現場有人派發中國國旗。

【1358】集會召集人譚先生(Johnny) 表示，是次集會目的是要求政府糾正今屆區議會選舉的漏洞，指是次選舉有不公平的情況，令選舉結果不公平。

有愛國團體今午於灣仔港灣道公園舉辦集會，活動目的是要求重新點算區議會選舉票數，增加透明度及促請調查選舉舞弊。