社福界遊行結束　主辦單位：高峰期有2000人參與

社福界一連三日發起罷工及集會,今日(19日)來到最後一日,下午2時將發起「香港人權及民主法案」遊行,由灣仔遊行至9個國家駐港領事館,包括澳洲、捷克、意大利、荷蘭、英國、歐盟、美國、日本及加拿大,要求有關國家通過類似《香港人權與民主法案》的議案。 遊行於下午二時許開始至六時結束,大會稱,高峰期有2000人參與遊行。

大會:遊行人數超預期

【18:10】社福界罷工委員會發言人曾紀南表示,大會本身預計今日會有數百人參與遊行,但最後參與人數超出預期,估計高峰時有約2000人參與。

他又指,遊行隊伍原本計劃會向荷蘭領事館代表遞信,但今日得知他們已提早放假,無人辦工,故取消有關行程。曾紀南說,罷委會暫未有下一輪行動,但呼籲不同行業的同工在所屬業界組織工會,集合力量籌備日後行動。

大會宣布遊行結束

【17:50】遊行隊伍抵達最後一站中環交易廣場第三座,向加拿大領事館代表遞信。

大會呼籲,遊行人士在遊行完結後,可參與在晚上7時於中環愛丁堡廣場舉行的「堅持才看見希望」集會,該集會已獲警方發出不反對通知書。

【17:40】遊行隊伍抵達中環交易廣場,向日本領事館代表遞交請願信。

【17:15】遊行隊伍代表到達中環聖約翰大廈門外,向歐盟駐港澳辦事處代表遞信。

【17:05】遊行隊伍代表抵達中環花園道美國領事館門外,向領事館代表遞信。代表指,感謝美國早前通過香港人權與民主法案。

【16:30】遊行隊伍抵達金鐘法院道英國領事館門外,有數名留守者表示,他們已留守英國領事館門外37日,希望大家不要忘記「英國戰線」。

由於後半部分遊行隊伍與警方對峙了一段時間,遊行隊頭在半小時前已向英國領事館代表遞信。

【16:20】在僵持約15分鐘後,防暴警察全部後退,警方願意開放正義道行車線予遊行隊伍繼續前進,約100名遊行人士正前往英國領事館,會合早前已到達的遊行隊伍。

【16:05】20名防暴警察其後推進,把正義道行車線上的數十名遊行人士趕上行人路,大部人其後被逼上行人路,但仍拒絕前進,雙方繼續僵持。

有糾察用大聲公呼籲在場人士返回行人路,並繼續前進往英國領事館,但示威人士卻不予理會。

【16:00】現場有約20名防暴警察到場增援,部分警察手持防暴槍及圓盾。

警方代表表示,若遊行負責人未能控制遊行人士的秩序,或會要求終止今次遊行。

【15:45】遊行隊伍沿灣仔軒尼詩道遊行至金鐘,在轉上法院道期間,有約10名防暴警員呼籲遊行人士返回行人路上繼續前進,遊行人士大多跟隨警方指示,繼續前進,但亦有部分人高呼「開路」,雙方一度僵持。

警方代表其後與遊行負責人交涉,指出不能隨意開路讓遊行人士前進,有糾察其後勸喻遊行人士返回行人路繼續前進,但仍有數十人不願跟隨,繼續大叫「開路」,並停留在法院道行車線上。

約400人參加

【14:50】遊行隊伍抵達灣仔中環廣場,向意大利領事館代表遞信。

現場陸續有人加入遊行,估計有約400人參與,遊行人士沿途高呼「五大訴求,缺一不可」、「Five demands, no one less」、「Fight for freedom, stand with hk」口號。在遊行期間,亦有駕車司機響鞍表示支持。

【14:25】大會發言人梁姑娘表示,今日是社福界的第三日罷工行動,認為社福界在反修例風波中,都不認同警方使用過分武力。對於在過去6個月中,有年輕人的死因不明,亦有很多屍體發現,一眾社福界同工都感到很傷心,憤怒及難過一直沒有減退。她又指出,社工一直在示威現場捍衛被捕人士人權,但在無使用暴力下,仍被警方拘捕。

遊行代表其後向澳洲及捷克領事館遞信。

【14:00】現場所見約有100人參與遊行,大部份人穿上黑色衫,有部分人戴黑色口罩,亦有遊行人士帶同多國國旗參與遊行。