【專訪】十年一覺足球夢　羅傑承倡馬會接管港超　引入本地波博彩

談起近年本地足球，幾乎不可能不提羅傑承。十年前，羅傑承以班主身份帶領南華殺入亞洲足協盃四強，37,459人坐滿香港大球場，創下本地非表演賽事入場人數紀錄。當年12月，羅傑承以領隊身份助港隊東亞運動會歷史性奪得足球金牌，帶來足球熱潮，羅傑承自此亦成為香港足球中興的標誌，人稱「羅神」。 這十年間，特區政府先後推出《鳳凰計劃》、《力爭上游──萬眾一心》五年計劃，發展本地足球，成立港超聯。十年一覺足球夢，不論港隊還是本地球會，成績都欠缺突破，港隊世界排名浮浮沉沉，在最近的東亞足球錦標賽亦三戰全敗飲恨。 羅傑承接受《香港01》記者專訪，指本地足球發展停滯不前，最缺的不是資源，而是根本的政府政策思維和執行力。他認為，要振興本地足球，至少應從兩招入手：本地波投注合法化、港超賽會由馬會管理：「（馬會）連畜牲都管得掂，何況足球？」長遠而言，則應培養本地的足球管理人才以及強化青訓：「我一直都有個目標，香港2034年可以打入世界盃決賽周。」 羅傑承慨嘆，政府長年以來的思維，對體育發展都欠缺足夠重視，而人民亦傾重賺錢。但他認為體育發展在任何時候，尤其香港現時這種社會紛亂的狀況，都有團結人心的重要作用。

港隊在東亞足球錦標賽三戰皆負。（袁志浩攝）

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有足總董事無心搞本地波 只當是榮譽

「我以為訪問我的一般都是體育記者。」這是訪談未開始前，「羅神」的第一個疑問，因為記者在訪問前已表明身份，主力的範疇是政治和公共政策。記者隨即解釋：「其實發展本地足球，理想的公共政策和政治環境，應是不可或缺。」這一點，似乎說到羅傑承心中的痛處。

進行這個訪問，一切來得有點巧合。事緣羅傑承本月13日在Facebook發帖，指自己應邀擔任本屆足總兩個小組副主席，但調查文件過後發現一些足總內部的嚴重錯誤問題，發信足總所有董事要求董事局盡快討論，最後董事局卻拒絕他出席會議。羅傑承形容事件「ridiculous」（荒謬），並指本地足球過去十年停滯不前，和這種現象不無關係。好奇之下，記者邀約羅傑承接受訪問。

關於事件詳情，羅傑承表示不便多談，但他認為足總現時的管理確有很大的改善空間。「我們中國人有個習慣，就是總喜歡用自己人。其實只要有才華，又何須分黨派？如果你要用人，你要有能力控制他，如果控制不了，那就可以讓別的人來做。」

他又指，足總內的董事有部分並不熱衷於足球，只是覺得董事身份是一種榮譽，沒有心機推動本地足球改革。他建議足總可作一定程度改組，由更多對本地足球有認識的人士，如退役球員和教練加入董事局，對足球不熱衷的，改任類似上市公司非執行董事的位置，安排會更理想。

本地波未接受投注 歸因政府一言堂思維

本地足球其中一個死結，在於欠缺資金，港超聯賽觀眾太少，商業價值不高，聯賽以至整個足總的商業贊助乏善可陳。各球會主要靠班主注資，但「老細足球」始終是回報無保證的生意，難以長期維持。於是球隊和球員生計未必有保障，難吸引有潛質的年青球員投身足球，賽事水準無法提升，形成惡性循環。

與很多本地球圈人士一樣，羅傑承相當支持本地足球投注合法化。他指，由馬會開賭盤是一門必賺的生意：「我從來沒見過有人是通過賭博發財。」而馬會得出的盈利都是作慈善用途，既可以將彩池收益撥歸發展本地足球，亦可以為港超賽事吸引更多觀眾，帶來更多商業贊助：「投注合法化後，一些不喜歡足球的人也會去看……當大家的參與性提高了，就可以引來更多廣告商，幫到整個行業。」

對於這個建議，政府早有官方立場，就是「政府政策不鼓勵賭博」。羅傑承反問：「大家日日都在賭馬、賭英超，打一通電話到馬會，什麼都可以賭。」

至於潛在的假波問題，他認為更應著重的是監管政策，政府、執法部門需要合作，而實際上港超涉及的從業人員數目也不算多：「馬會的騎師，一日投注額十多億，你也監管得到，那為什麼足球監管不到呢？這是一個excuse（藉口）……這是政府的政策問題，已經先入為主，不讓你去表達意見，『我就是不准許』的態度。」他又指，即使香港不賭，國內一樣會有盤口投注香港足球，潛在假波風險無論如何都存在，倒不如合法化，自己管好一點。

香港於2009年曾得到東亞運足球賽冠軍。（香港足球總會圖片）

倡馬會接管港超聯 「連畜牲都管得來，何況足球？」

另一個重要建議，羅傑承認為港超賽會始終需要獨立於足總架構外，足總則專注處理其他級別聯賽和代表隊，而就他所知，國際足協（FIFA）現時亦鼓勵各地的聯賽這樣做：「馬會來做（管理）就可以了，如果馬會肯搞，我敢說個個（廣告商）排住隊來贊助（港超聯）。馬會有足夠經驗，賽馬這麼難管，有畜牲、有人，涉及的人員又多，馬會也管得來，何況足球？」

他指論市場推廣，馬會做得一流，現時香港賽馬世界最知名，將賭本地波合法化、接管足球聯賽：「幫助香港的足球發展，又給年輕人一個目標，何樂而不為？」他認為只要政府開一句聲委託馬會，即可實行。不過他坦言，這個改革對他而言是一個夢想，現實上阻力很多。「可能我說出來後，有1%機會吧。」他苦笑。

說了那麼多改革上的技術困難，其實是否反映政府整個足球政策思維出了問題？羅傑承未有直接回答，但他稱香港是一個相當成功的地方，但發展太集中於金融、賺錢，政府長久以來的政策，都沒有放太多心力在藝術和體育上。他舉例指，有不少議員幫足球界爭取多年，希望商界投資體育項目時可獲退稅，涉及的收入其實對政府而言不算多，得到的回應是「很難」，官員的解釋是，民政事務局批核過後又要經過財政司，又要加入預算案，需時幾年，但幾年過後還是沒有做過。結果在這些行政官僚程序之下，改革不了了之。

羅傑承認為馬會有足夠經驗管理港超及相關的博彩活動。（資料圖片）

體育可團結人心 尤其在社會動盪下

今日香港社會撕裂極嚴重，黃藍陣營勢成水火，羅傑承認為在這種社會動盪的環境下，體育就更顯得有社會價值：「為何世上那麼多政府如美國、英國，都那麼重視體育發展？因為他們都明白，運動可以振興國家，團結人民。」

羅傑承提到，其實香港政府給予足球發展的資源已經不算少：「我不敢說百分之百足夠，但起碼已給了六、七成。」但他認為執行才是最大的問題，可能計劃很詳盡，但實行下來例如管理、青年訓練、人才聘請上，往往會有局限，例如他認為足總以高薪招聘行政總裁和教練，但他們到底是否熟悉香港足球的發展狀況，有一定疑問，認為香港需要一些本地的管理人才。

願港足2034年亮相世界盃

當年羅傑承主理的南華，除每年投入的資金數以千萬外，相信不少人也記得他大搞公關技巧，如製作自家吉祥物、找來大品牌贊助、帶領球員穿西裝出席活動等等，猶如創造出一個品牌、自家的球星。但隨著2014年羅傑承退下班主一職，這些事物已成絕響。年屆六十的羅傑承，現時為另一支本地球隊香港飛馬的會長，但投入的班費、宣傳手法，已難與當年比擬。

不過，羅傑承指投入的資金是其次，現時也是時候多給機會年青球員機會發揮，他笑言：「有一日我雙腳仍能走、頭腦仍清醒時，我也可以繼續搞足球。我沒有訂一個目標，還會投身足球多少年，總之能做多少就是多少。當然有一件事一定要說，就是這條路非常難走。」不過，他仍然保持自己的目標：「希望港隊2034年可以進軍世界盃決賽周。」