陳肇始訪京晤國家中醫藥管理局　簽訂中醫人才培訓合作協議

食物及衞生局局長陳肇始23日在北京展開首天訪問行程，她在北京分別與國家衞生健康委員會副主任李斌、國家中醫藥管理局局長于文明，以及國家藥品監督管理局局長焦紅會面，並就香港中醫人才在內地接受培訓與國家中醫藥管理局簽訂合作協議。陳肇始24日在北京與國家海關總署官員會面。

食物及衞生局局長陳肇始教授（左三）今日（十二月二十三日）在北京展開首天訪問行程，與國家中醫藥管理局局長于文明（右三）會面。旁為食物及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡（右二）、衞生署署長陳漢儀醫生（右一）、醫院管理局（醫管局）主席范鴻齡（左二）及醫管局行政總裁高拔陞醫生（左一）。（政府新聞處）

陳肇始表示，港府與國家衞生健康委員會、國家中醫藥管理局，以及國家藥品監督管理局就癌症策略、粵港澳大灣區建設、國際合作、中醫藥發展，以及香港中醫醫院的建設等方面的工作有深入的交流。特區政府和內地相關部委會繼續就不同的醫療衞生議題交換意見、分享經驗和加強合作，保障公共衞生和市民的健康。」

陳肇始與國家中醫藥管理局局長于文明會面期間，就香港中醫人才在內地接受培訓與國家中醫藥管理局簽訂合作協議，加強雙方在中醫臨床培訓方面的合作和交流。

陪同陳肇始出席會議的官員包括食衞局常任秘書長謝曼怡、衞生署署長陳漢儀醫生和食衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟。醫管局主席范鴻齡和醫管局行政總裁高拔陞亦有隨團。