黃大仙區會主席之爭　泛民政黨推舉民協許錦成　譚香文轟建制2.0

由民主派全面主導的新一屈區議會將於一月開鑼，泛民內部正密鑼緊鼓協調各個區會正、副主席人選，其中在「全黃」的黃大仙區議會，據悉民主派共同推舉民協資深區議員許錦成擔任區議會主席，前民主黨成員黃勉旭出任副主席。 不過有關做法惹來另一資深區議員譚香文質疑，批評欠缺透明度及公平性，猶如「建制派2.0」，「同建制派年代的圍威喂差不多」。不過有民主派人士反駁，泛民於本月中召開會議，透過民主機制投票選出正、副主席人選，形容是當區候任區議員的共識。

據了解，民主派經過協調後，推舉自1994年起擔任區議員、現年59歲的許錦成出任主席。（許錦成fb）

不滿「由手握最多票的政黨玩晒」

民主派在上月的區議會選舉報捷，其中在黃大仙區議會，泛民更破天荒全取25席，成為一時佳話。據了解，民主派經過協調後，推舉自1994年起擔任區議員、現年59歲的許錦成出任主席，當選第五屆的黃勉旭擔任副主席，兩年改選一次。

曾表明有意角逐主席一席的譚香文接受查詢時證實有關消息，但她批評有關協商機制欠缺透明度，猶如「建制派2.0」，「由手握最多票的政黨玩晒」，獨立議員難有機會出任主席。

擁有會計師專業資格的譚香文，已擔任黃大仙區議員12年，2004年至2008年當選立法會會計界議員，是現時該區惟一曾晉身立法會的區議員。譚香文表示，既然黃大仙區議會全由民主派主導，希望協商正、副主席的機制能更透明及公平，例如由最具政治資歷的人士出任，又或正如有居民提出過，展開初選由居民投票決定等。

譚香文擔任黃大仙區議員12年，2004年至2008年當選立法會會計界議員，是現時該區惟一曾晉身立法會的區議員。（資料圖片）

泛民中人：譚香文「入唔到閘」

不過，有民主派人士反駁指，泛民內部於本月中召開會議，透過民主機制投票選出正、副主席人選，其中許錦成在無競爭下獲推舉出任主席，至於副主席人選，由民主黨成員與黃勉旭爭奪，最終黃勉旭取得的票數較多，獲推舉出任副主席，強調有關做法是24名黃大仙候任議員的共識。

許錦成接受查詢時表示，當區民主派曾召開兩次會議，首次會議就部分大方向達成共識，包括在任期第三年檢討正、副主席人選，又表示在協調過程一直與譚香文保持溝通，指譚曾提出建議，包括兩年後由非政黨人選出任主席等，指是否接納建議應由25名候任議員決定最為合適。

根據《區議會條例》，角逐主席和副主席的人選必須獲最少一名其他議員提名，提名表格必須有最少2名其他議員（不包括提名有關候選人的議員）以附議者身分簽署。有民主派笑指，若譚香文欲角逐區會主席，「相信連閘都入唔到」。