【逃犯條例】周永新撰文撐獨立調查　形容警察處境「十分不幸」

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日（27日）於報章撰文，指政府現時面對市民信心問題，並非派錢等紓困措施可以解決得到，如果不能恢復市民對警隊的信心，即使示威停止，香港也不可能是安全和有秩序的城市。他認為，市民要求特首成立獨立調查委員會，「其實是要還警察一個公道。」

港大榮休教授周永新指，警察沒有公平及公正的執行法律，令市民對警察失去信心。（資料圖片／鄭子峰攝）

周永新認為，無論特首說多少遍「止暴制亂」，香港不會從此沒有暴力的場面出現，因為除了正式撤回《逃犯條例》的修訂外，特首並沒有實質回應民間的其餘訴求。他又指市民普遍認為，若然政府誠實交代、糾正過往所犯錯誤、決心聆聽市民聲音，香港要回復昔日的光輝和寧靜，不是什麼難事。

他又稱，警察近月形象一落千丈，原因在於「市民看到警察沒有公平及公正的執行法律、不時使用過分武力，並屢有侵犯市民權利的行為」，而警察在衝突中是否有違規或違法行為，可以留待將來的獨立調查或檢討委員會去決定；市民要求特首成立獨立調查委員會，其實是要還警察一個公道。

他憶述在70年代初時，在社會福利署擔任駐守法庭的感化官，工作上經常與警務和懲教人員有接觸，指當時紀律部隊中不貪污的是異數，貪污已成為紀律部隊的文化。當廉政公署成立，以及政府進行了一連串的改革行動，包括改善警隊的薪酬、提高警員的入職資格等。到90年代時，警隊的清廉形象得到市民的接受和尊重，警隊的形象慢慢的上升至紀律部隊中的前幾位，當中過程並不是一朝一夕。

他亦形容，警察這次反修例風波中的處境「十分不幸」，因為他們並沒有在修例事上犯錯，但他們卻被擺到事件的最前線。現時有示威者喊出「解散警隊」的口號，也有團體認為警察不夠強硬，令警察兩面不是人。