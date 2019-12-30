民陣否認發「裝修」海報　警歡迎與暴力割席　民陣再駁：不要搞錯

發起「元旦遊行」的民間人權陣線表示，昨日（30日）收到警方傳來一張被篡改的元旦遊行假海報，當中呼籲遊行人士在1月1日「全城裝修」。民陣副召集人陳皓桓表示，今天（30日）收到警方警告，指民陣如不就海服作出澄清，或將涉嫌煽動，其後陳皓桓在記者會否認民陣曾作出有關宣傳。至下午警方記者會，警察公共關係科總警司郭嘉銓稱「歡迎民陣與暴力割席」。 民陣發聲明反駁，指民陣作為「受害」一方竟再被警方威脅，形容情況非常離譜，對郭嘉銓言論亦百思不得其解，重申「一定會與警察的暴力割席」。民陣要求警方主動調查假海報來源，例如從上載假海報的建制派人士開始查起。

民陣指，警方今天向陳皓桓（前排左二）發出警告，指民陣如不作出澄清，或將涉嫌煽動。（梁鵬威攝）

民陣發聲明指，昨天收到警方傳來一張假海報，並聲稱有人篡改民陣就元旦遊行的海報設計，改為呼籲抗爭者於1月1日進行「全城裝修」。民陣表示，在警隊轉發海報予他們前，從未於任何「Telegram公海」、討論區發現相關改圖，據傳媒報道，相關海報是在建制派支援者的社群網絡開始流傳，質疑假海報的來源。

民陣指，警方今天向陳皓桓發出警告，指民陣如不作出澄清，或將涉嫌煽動。民陣表示，被刪改海報上的內容違背遊行原意，又指作為「受害」一方竟再被警方威脅，「實在是非常離譜」，又指警隊應主動調查假海報來源，「例如從上載假海報的建制派人士開始查起，而非要求我們作出澄清。」

民陣又提到，警隊在今日的記者會上稱「歡迎民陣與暴力割席」，民陣對相關言論百思不得其解，重申：「我們一定會與警察的暴力割席，自六月十二日中信鎮壓事件及其後至今的所有警暴，民陣都強烈、清晰地反對，而今日民陣在記者會就假海報的說明，是對A貨割席，不要搞錯。」