【除夕夜】鄺俊宇2019年感想　257個字1個逗號都無！

2019年過去，但反修例風波仍未終結。回顧過去半年，香港人經濟鼓舞、激憤、哀傷、失落，每一天都難過，每一天都不平凡地過。 民主黨立法會議員鄺俊宇在facebook撰寫2019年感想，感情豐富的文字躍然紙上，然而今次257個中文字、數字及標點符號，1個逗號都無！

鄺俊宇其中一個身份是作家，特別喜歡用逗號，曾表示「更精彩的章節，往往都會在頭號之後」，被網民冠以「逗號鄺」之稱。不過鄺俊宇的感言，卻一個逗號也沒有。

新一年 成就一個更好的自己

2019年是動盪的一年，鄺俊宇facebook表示，2019年結束之前，「在心裡許下一個承諾」，「新一年 成就一個更好的自己」，「也成就一個更好的香港」。

他指「半年前 我們或不能想像」，「想像香港人能如此團結」，「想像香港人是如此善良」，又指香港人在這6個月以來共患難，「我們都見盡香港人的真情」。

每次與好友分別時 都會加一句「保重」

反修例風波引發連場示威，當中有不少警民衝突。鄺俊宇表示，「半年來」，「流過的淚太多 傷痛也不輕」，又表示「多了一個習慣」，「每次與好友分別時」，「都會加一句『保重』」。

文章最後希望香港人將2019年的信念帶進2020年，「穿分秒 度年月」，「捱得過 夜會結束 光輝可映照時代」。

話說回來，沒有逗號的facebook文章，仍然滿載「鄺神」的感性。全文如下：