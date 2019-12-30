【回顧2019】難忘6.11「神奇之夜」　鄺俊宇：風波為議員賦新意義

2019年，是香港人難忘的一年：「6.9」百萬人上街反修訂《逃犯條例》、「6.12」包圍立法會、「6.16」二百萬人上街、「7.21」元朗白衣人襲擊事件、「中大二號橋大戰」、「理大圍城戰」等章節，一一成為香港人無法磨滅的憶記。每每在驚心動魄的時刻，總會見到鄺俊宇無所不在的身影，「鄺囝」亦因而升格為「鄺神」。 回顧2019年這場舉世矚目的修例風波，民主黨立法會議員鄺俊宇接受《香港01》訪問時說，若要小總結，6月11日是整場運動的關鍵，「如果『6.11』（留守者）被驅散，就不會有『6.12』（包圍立法會），條例就會恢複二讀，過去六個月的局面亦會完全唔同」。他形容，「6.11」是改變香港歷史的「神奇之夜」，亦從此為民主派議員賦予上新意義。

鄺俊宇認為，「7.21」是令香港人和反修例運動「返唔到轉頭」的轉捩點。（黃寶瑩攝）

「6.11」：為議員角色賦予新意義

2019年6月9日，是香港史冊上非常重要的一頁，數以十萬計的香港人在酷熱天氣下，浩浩蕩蕩走上街頭，向政權發出反對修例的呼聲。發起遊行的民陣宣布有一百萬人上街，但政府在當天晚上11時發聲明，堅持於6月12日在立法會恢復二讀《逃犯條例》修訂，此一取態令局勢急促升溫，網民動員在「6.12」當天早上包圍立法會，大戰一觸即發。

6月11日傍晚，大批年輕人乘搭港鐵抵達金鐘，準備在立法會外「留守」，防暴警員如臨大敵，在港鐵站內不斷截查市民。當時身處立法會的鄺俊宇帶著一部電話、一個俗稱「小露寶」的咪高峰，與朱凱廸等民主派議員到港鐵站了解情況，希望調停警民之間磨擦。那個晚上，鄺俊宇在金鐘港鐵站一帶遊走，並以Facebook直擊現場情況，他形容那夜猶如「神奇之夜」，除了調停和化解衝突，更令他意識到議員身份能發揮意想不到的作用，「當時落到去（港鐵站）都唔知做到乜，一落去就見到『唔好搞我後面』阿sir，我哋監察著搜身過程，呢件事之前我哋（民主派）都唔知議員身份原來可以咁用，就好像電腦『超頻』咁發揮作用。」

當晚鄺俊宇的Facebook直播片段最高峰有三萬人同時收看，「我前排睇返6月11日嘅直播（片段），我諗當時如果我係一個市民，喺屋企睇住直播，個心一定會好梗。」正如鄺俊宇所說，若「6.11」晚上留守者被驅散，「6.12」的事就不會發生，修例很可能火速在立法會三讀通過。

「6.12」：深感港人久違的信任

最終在6月12日的早上，數以萬計市民在立法會外一帶聚集，令立法會無法運作，前一晚徹夜無眠的鄺俊宇在早上8時，走在立法會停車場後的位置，站在欄杆上，呼籲留守者和警方不要發生衝突，而他站在欄杆上的照片亦被網民廣傳。鄺俊宇憶述，當時他最深刻感受的，不是自己講話內容，而是有「勇武」派留守者馬上從後扶著他，鄺俊宇認為這就是香港人久違的信任，「『信任』係呢場運動最重要、最重要嘅一環，陪你（留守者）通頂產生咗信任，『勇武手足』跳過嚟扶著我、驚我跌，你諗下如果『6.11』之前，一個民主黨議員企上欄杆，『勇武手足』點會理你？」

留守者和示威者將立法會包圍，逼使立法會主席梁君彥在早上宣布暫不召開會議，當時坐在添美道休息的鄺俊宇聞悉此訊息，頓時鬆一口氣，疲於奔命的他暈倒在地上，「通宵咗一晚，不斷跑、跑、跑，第二朝咪暈咗囉，暈咗係有原因嘅！當時我坐咗喺到，聽到梁君彥宣布11點唔會開會，我梗係放鬆咗，然後暈咗，我迷糊之間記得，當時有3隊First Aid幫我做三次唔同嘅急救、篤咗三次手指、淋咗三次水。」

6月12日，留守者和示威者將立法會包圍，逼使立法會主席梁君彥在早上宣布暫不召開會議，當時坐在添美道休息的鄺俊宇聞悉此訊息，頓時鬆一口氣，疲於奔命的他暈倒在地上。（資料圖片／李澤彤攝）

遭伏擊後陷情緒低谷 回想從政初心

7月21日晚上，白衣人在元朗西鐵站無差別襲擊途人，香港人對當時的畫面仍歷歷在目。回頭看來，鄺俊宇認為「7.21」是令反修例運動「返唔到轉頭」的轉捩點，同時為香港人帶來永不磨滅的疤痕。

「鄺神」積極投入反修例運動，亦令他成為施襲目標。9月24日早上，鄺俊宇在天水圍遭三名不明人士伏擊，向他拳打腳踢，一人更手持攝錄機拍攝整個過程。遇襲事件雖沒有為鄺俊宇造成嚴重外傷，但令他一度陷入情緒低谷，如今回想起來，仍有不為外人道的難處。他憶述，當時正值立法會休會期間，他因事件而情緒一度不穩定，與外界幾乎斷絕來往，花了一星期沉澱和思考才能走出低谷，他特意感謝那段期間家人、「身邊人」的陪伴，幫助他走出陰霾，支持者和市民的來信也發揮了很大作用，「（遭襲事件後）市民開始寄信嚟，我遇襲後講過：『我以擔任香港人的議員為榮』，有支持者喺信入面話：『我以你擔任香港人的議員為榮』，打開封信，全部都係我七、八月嘅相，我自己都無，對我幫忙（鼓勵）好大。」

鄺俊宇說，遇襲後的情緒漩渦，讓他參政的初心更為堅定，「調整期間，我問自己十幾年前當選區議員係為咗乜，回頭睇返，呢半年喺我身上發生嘅嘢好似過咗大半世，我經歷嘅係陪大家守、陪大家打仗、陪大家食催淚彈，做幕後支援。小朋友有大學offer但無錢讀書，我哋幫佢拎返個offer；救護員燒傷背脊，我哋協助佢。呢個唔係我從政一直好想做嘅嘢？就係想幫人，同香港人一齊行。」

鄺俊宇的情緒因遇襲事件一度飽受困擾。（黃寶瑩攝）

鄺俊宇在2007年以23歲之齡當選元朗區議員，2016年參選「超區」以49萬票成為「票王」。（黃寶瑩攝）

立會過半？鄺俊宇不樂觀：難度好高但我哋都要做

前瞻這場政治運動的發展，鄺俊宇坦言無人可以準確預測，他只知道一件事，民主派未來需有更好的表現，更「貼地氣」走近市民、幫助市民，香港的民主運動才可走得更遠更闊。他說，反修例運動無大台令政黨生態提升至另一層次，政黨將集結政治思念相近的從政者，但並不代表要畫地為牢，必須更「落地」，「唔好覺得自己高高在上」。他又「溫提」在區議會選舉勝出的素人同僚，政治、民生須同時兼顧，「唔好以為（市民觀察期）有黃金100日畀你慢慢做，現實係10日都無，唔懶得」。

對於有學者評估民主派能乘著民意巨浪，在明年立法會選舉取得過半數議席，鄺不感樂觀，指立法會選舉比例代表制與區議會單議席單票制完全不同，若要取得過半數議席，需視乎香港人創造奇迹的能力，以及能夠攻陷多個功能組別議席，不過他認為即使困難但仍要堅持信念，「難度好高，但我哋都要做（立會選戰），如果自己都唔信可以做到（過半數），咁就無得玩。」

鄺俊宇強調，區議會選舉和立法會選舉只是「支線任務」，「主線任務」仍是反修例運動和香港未來的民主發展。

總結2019年，鄺俊宇感恩今年為香港人換來久違的信任，同時讓他重拾從政的初心。展望2020年，鄺俊宇的立法會議員任期餘下十個月，他為自己訂下兩大目標，包括進一步推動動物福利法立法，以及倡議和推動更多社福政策，例如提高長者生活津貼、為全民退保「鋪路」等。

至於反修例運動的走向，鄺俊宇希望港人不要抱「End Game（終局）」心態，「我哋唔係要贏戰役、輸戰爭，我哋諗得長遠，呢個（反修例）運動係要入骨入血，將呢場運動內化喺日常生活，說到底就係證明香港人『唔好蝦』，希望大家留下有用之軀，唔好以作無謂犧牲為目標，而係諗如何聰明地遊走。」

鄺俊宇希望港人不要抱「End Game（終局）」心態。（黃寶瑩攝）

9月24日早上，鄺俊宇在天水圍遭三名不明人士伏擊，向他拳打腳踢，一人更手持攝錄機拍攝整個過程。（資料圖片/鄭子峰攝）