【2020年元旦】政府凌晨發2300字新聞稿　批「外國政客失實誤導」

甫踏入2020年，港府即響應特首林鄭月娥要求盡快澄清謠言的指令，在凌晨1時零1分發出逾2300字新聞稿，稱嚴正反駁外國政客和人士聯署公開信中的失實誤導言論，強調在處理反修例暴力示威中，警方執法行動克制，港府致力捍衞自由與法治。

政府新聞稿分四大章節，包括「激進示威者的嚴重暴力」、「警方執法行動克制」、「自由與法治」、「拒絕外國干預香港特別行政區事務」，逐一申述立場。

發言人說：「我們十分關注公開信中的偏頗及誤導的言論。特區政府必須嚴正反駁，確保聯署者知道激進示威者的暴力程度和他們對警務人員及一般市民所作出的攻擊。」

新聞稿先強調，「過去六個月，傳媒廣泛報道（儘管海外傳媒相對較少報道）示威者的暴力不斷升級，並已達至非常嚴重的程度」，學生和未成年人士參與這些暴力示威的程度尤其令人擔憂；至今有520名警務人員在當值時受傷。「沒有任何示威者直接因為警方的行動而死亡，反而多名警務人員在行動中嚴重受傷。這些都是赤裸裸的事實，任何外國政客和團體，包括公開信的聯署人都必須認清。」

警方執法行動克制方面，政府發言人強調警方不會主動對示威者採取行動，而只會在示威者參與違法活動時才使用適當及相應武力。又強調香港完全有能力自行解決目前的挑戰，亦有一套行之有效的機制，透過獨立監察警方處理投訴委員會去處理對警務人員的投訴。

發言人說：「那些聲稱有人被不正當地拘留的人，是妄下斷語，無視我們在普通法體制下久經考驗和備受信賴的機制。在司法程序完成之前，任何人指稱示威人士被不正當地拘留都是不恰當的。」

甫踏入2020年，港府即響應特首林鄭月娥要求盡快澄清謠言的指令，在凌晨1時零1分發出逾2300字新聞稿，稱嚴正反駁外國政客和人士聯署公開信中的失實誤導言論。（資料圖片）

最後部分，政府發言人稱堅決反對外國政客的公開信中，由國際社會設立國際獨立調查機制的建議，稱政改屬於香港特區政府的內部事務。又指：「我們亦發現西方社會一些人正以香港為棋子，為達致他們的目的而以片面之詞抹黑香港特區政府恢復社會平靜的行動，無視激進分子對社會秩序造成持續和嚴峻的威脅，他們在自己的國家亦不會容忍此等行為。」