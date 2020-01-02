【逃犯條例】屈穎妍採訪受傷警員　何君堯籲港台參照：與警察同行

專欄作家屈穎妍日前到深圳採訪於反修例活動期間執勤受傷的警員，片段其後上載至「港人講地」的社交平台上。立法會議員何君堯今日（2日）致函廣播處長梁家榮，形容有關報道中警員提及的心路歷程「觸動人心」，建議《香港電台》作為公營廣播機構，須履行公營電台宣傳政府政策的應有職責，播放此類「與警察同行」的節目。

「港人講地」於上周六（28日）上載有關屈穎妍對與受傷警員進行的採訪。（港人講地截圖）

「港人講地」於上周六（28日）上載有關屈穎妍對與受傷警員進行的採訪，有關警員現正在深圳進行治療。該警員憶述執勤當日「被鏹水彈襲擊」，其傷勢「達至化學品三級燒傷」、「送院時被暴徒阻路」等情況。

何君堯今日去信梁家榮時，形容訪問中警員提及的心路歷程「觸動人心」，建議《港台》應以此節目作為寫照，「在此關鍵時刻，與警察同行」、「止暴制亂」及「盡早將黑色暴力驅除」。何君堯又於信中指出，《香港電台》作為政府唯一的公營廣播機構，每年開支高達10多億元公帑，必須履行公營電台宣傳政府政策的應有職責，向社會發出正確的訊息及發揮正能量。

全國政協副主席、前行政長官梁振英早前亦曾於社交網站撰文，建議政府要求審計署全面審查港台帳目，研究是否存在削減經費的空間。