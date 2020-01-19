【預算案】田北辰倡破例全民派一萬　本港經濟不能再依賴自由行

《財政預算案》下月公布，一向反對全民派錢的實政圓桌立法會議員、港區人大代表田北辰表示，建議今年《預算案》「破例」全民派一萬元。他解釋，過去半年的社會事件，令香港60萬零售、飲食等前線基層員工平均每月失去一至二千元收入，認為政府應「破例」派錢，支援受影響的基層。 田北辰認為，過去半年的政治事件令內地旅客數字少了一半，他估計內地旅客人數在未來三至五年都不會回升，又認為內地在中美貿易戰下也要擴大內需市場，認為香港經濟未來不可能為依賴從天而跌的自由行。

田北辰月初與財政司司長陳茂波會面，提出多項建議。（廖雁雄攝）

旗下時裝集團去年錄虧蝕

田北辰今天接受電台訪問時表示，本月初與財政司司長陳茂波會面，就2020至21年度《財政預算案》提交建議，實政圓桌建議全民派錢1萬元，並把百分百退稅上限由2萬元提高至3.5萬元，照顧邊緣中產人士。

本身是大型時裝集團創辦人的田北辰指，其公司去年錄得虧蝕，是1997年金融風暴後首次，其中香港市場「蝕得最甘」，即使東南亞市場和內地市場賺錢，但整體仍要蝕錢。

田北辰估計，內地旅客人數在未來三至五年都不會回升，又認為內地在中美貿易戰下也要擴大內需市場，認為香港經濟未來不可能為依賴從天而跌的自由行，「香港經濟發展一定要講本地，同埋香港以外嘅遊客。」

觀塘音樂噴泉惹爭議 田：係咪一定要做呢？

被問到對現時立法會內會「停擺」有何看法，田北辰笑言：「我係建制派，梗係譴責泛民。」但他說若施政「國泰民安」，「樣樣都易做」。他質疑，遭新一屆觀塘區議會反對觀塘五千萬音樂噴泉，「（政府）係咪一定要做呢」，又重提中九龍幹線以6.7億元全密封式隔音罩以減少噪音，最終只降低一分貝。