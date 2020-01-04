田北辰Fb宣布爭取中環長洲多程票「慳到錢」　網民嘲：同原價一樣

新渡輪公司將於下周三（8日）起推出「中環—長洲」渡輪服務多程票。多程票的持票人可在購票日起計的30日內，在平日乘搭20程成人單程票普通位航班。 措施推出後，實政圓桌立法會議員田北辰在Facebook發帖文，強調自己成功為長洲居民爭取多程月票，令購票者可以「慳到錢又慳到時間」。但帖文發布不久，惹來多名網民抨擊，稱多程票的票價為港幣272元，相等於20程成人單程票普通位航班的票價（13.6元X20程），實際上沒有任何優惠。 田北辰其後承認多程票「無慳到錢」，澄清居民目的並非享有票價優惠，而是使用月票通道，解釋原本帖文是「錯誤打多咗慳錢兩個字」。《香港01》向新渡輪公司查詢，獲回覆稱「月票通道」設在高速船閘機，即使是多程票持有人使用月票通道，均須轉乘高速船並補回相關差額。

新渡輪公司將於1月8日起推出「中環—長洲」渡輪服務多程票。多程票的持票人可在購票日起計的30日內，在平日乘搭20程成人單程票普通位航班，票價為港幣272元。（資料圖片）

下周三推出 運輸署研有效期擴至2個月

運輸及房屋局日前回覆立法會議員田北辰，就立法會交通事務委員會會議上提出有關「離島渡輪服務」的查詢。運房局指，因應地區人士早前要求，新渡輪公司經研究後，同意為「中環—長洲」渡輪服務設多程票，並宣布在今年下周三推出。

多程票持有人可在購票日起計的30日內，乘搭20程成人單程普通渡輪普通位航位，並可使用月票通道，但豪華位、高速船或於周日及公眾假期乘客渡輪，則需補回相關差價。

至於會否延長多程票有效期至2個月的建議，運輸署會密切留意多程票推出後的情況及乘客反應，再於有需要時優化有關安排。

田北辰原本發帖文稱，成功為長洲居民爭取新渡輪推出多程月票，形容「慳到錢又慳到時間」，惟其後被網民批評多程票並沒有任何票價優惠。（田北辰Facebook）

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單程$13.6 搭20程與多程票一樣$272

田北辰獲悉相關消息後，隨即在其個人Facebook發出帖文，稱早前有長洲居民反映，希望新渡輪能推出多程月票，經自己在立法會交通事務委員會向運輸署反映後，成功為當地居民爭取，更稱當地居民「可以行到月票通道，慳到錢又慳到時間」。

帖文發布後，大批網民批評指，多程票的票價為港幣272元，相等於20程成人單程普通渡輪普通位航班的價格（現時平日每程為13.6元，20程相等於港幣272元），實質上購買多程票，並未能享有任何票價優惠。多名網民留言嘲諷「可以用返原價搭船，好抵呀」、「成功爭取可以一次買二十程船，真係好創新」、「我都唔知你爭取咗啲乜嘢」。

田北辰其後再於帖文內留言，承認多程票並未有任何票價優惠，強調居民旨在使用月票通道，真正好處是「方便」，澄清最初提及能夠省錢是「錯誤打多咗」。（田北辰Facebook）

田北辰FB解畫致歉：原帖文錯打慳錢兩個字

田北辰其後再留言，承認多程票並沒有任何票價優惠。惟他續指，長洲居民最初希望新渡輪推出多程票，並非想享有票價優惠，而是使用月票通道，故他正正是為居民「爭取呢樣嘢」。他澄清，最初發帖文，是「錯誤打多咗慳錢兩個字」，引起大家批評，為此想向網民致歉，並重申推出相關措施真正的好處是「方便」。

就多程票推出並未附帶任何票價優惠，新渡輪公司回覆《香港01》查詢時，解釋相關措施是按運輸署安排，因當局希望多一類人士能夠使用周日及公眾假期開放的「月票通道」，故現時持有多程票人士亦可使用「月票通道」。

新渡輪：行「月票通道」需補錢搭高速船

惟新渡輪補充，「月票通道」設於高速船閘機，故即使是多程票持有人，亦須繳付高速船的費用差額方可使用該通道。新渡輪續解釋，源於高速船較易滿座，故現時相關措施推行，旨在讓持有多程票的乘可享專屬「月票通道」，較易乘搭高速船。