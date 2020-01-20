【專訪】雷動2.0不設「配票」名單　戴耀廷：策略性選民已超50%

民主派在區議會選舉橫掃388個議席後，對下一場大戰、9月舉行的立法會選舉更具雄心，曾提出「雷動計劃」、「風雲計劃」的港大法律系副教授戴耀廷提出「去中心化」的「雷動2.0」，指民主派有望在9月立會選舉攻克過半議席，重奪議會主導權。 戴耀廷接受《香港01》訪問，大談「雷動2.0」的構想和細節。戴稱，「雷動2.0」是協商、初選和民調三部曲，不會再有「中央化」的支持名單。對於2016年立會選舉中，「雷動計劃」被指部署和操作失敗，令部分民主派人士痛失議席，戴坦言當年全因策略選民不足，「巧婦難為無米之炊」，最終令操作過程變得複雜，構成不少問題，如今因預料策略選民已大幅增加，達到一半人數甚至更多，相信選民已可自行配票。 民主派倘能取下逾半立法會議席，是否就代表拉近與雙普選的距離？戴耀廷形容，立法會是一面盾，以守護性質為主，若民主派在立法會奪過半議席，便可成立專責委員會調查721和831事件，以及阻止《財政預算案》、警察加薪等議案通過，「對香港的保護權力大咗。」

戴耀廷相信只要民情不變，立法會選舉投票率仍能維持七成，而除非政府啟動雙普選，否則即使特首林鄭月娥宣布辭職，民情都不會有太大變化。(梁鵬威攝)

早在選舉前，戴耀廷曾預料民主派可奪取300席，外界認為難以實現，最終卻是超額完成。曾在2018年提出風雲計劃，培訓素人參選填滿白區，戴耀廷稱，早在佔中案判決前，他對區選形勢不感樂觀，沒想到一場反修例運動席捲全港，當他從囹圄出來之際，大批素人已散落多區參選。戴耀廷形容，最終獲得388個議席是超乎想像。

區選戰剛落幕，立法會選舉隨即掀起序幕，距離選舉只有大半年時間，戴耀廷相信只要民情不變，立法會投票率仍能維持七成。他認為除非政府啟動雙普選，否則即使特首林鄭月娥宣布辭職，民情都不會有太大變化，「一日無制度上既根本改革，你可以想像民情改變嘅機會率好低。」

料策略性選民增至過半或以上

2016年立法會選舉，戴耀廷曾提出雷動計劃，呼籲選民策略性投票以及在選舉當日扮演「雷霆救兵」，不過部分參選人認為遭打亂部署，計劃惹來爭議。汲取上屆經驗，這次戴耀廷調整計劃，提出「去中心化」雷動2.0，他計算2016年立法會選舉前只有15-20%的策略選民，投票結束後增至40%，直至現在預料有過半甚至更多的策略性選民，「願意唔投票畀自己最鐘意嘅候選人，但願意投票畀同一陣營嘅候選人，呢種投票好fit（符合）比例代表制，可以成功配票嘅機會大。」

這次戴耀廷提倡協調、初選、民調三部曲，不會再設投票推薦名單。他相信策略選民已懂得如何投票，「當策略選民嘅基數夠大，越多元的配票方法就更準」，他舉例，若民主派在九龍東選區爭奪三席，「一家人三口（每人各投一個民主派候選人）都搞掂」，強調不需過於複雜，選民可自行分工，亦能避免上屆出現的情況。戴耀廷強調，上屆需要「雷霆救兵」，全因策略選民不足，而「巧婦難為無米之炊」，導致操作過程複雜，構成不少問題，認為「宜家大把米」，選民亦已掌握配票方法。

戴耀廷建議有意出選立會人士應在三月前表態，因需時間進行協商，若未能成功協商則進行初選，初選可於提名期前進行，由民主動力等團體負責。。(洪嘉徽攝) 「民調是最後保險線」 倡被選七月初舉行 戴耀廷建議有意出選立法會人士應在三月前表態，因需時間進行協商，若未能成功協商則進行初選，初選可於七月初，即提名期前進行，由民主動力等團體負責；基於不排除有組織不願進行初選，故有需要進行民調，他形容民調是最後的保險線。 戴舉例說，若初選已選出六張名單參選，但另有民主派人士在提名期前報名，最終民調會顯示那些候選人排名頭六位，選民得到有關信息後能自行決定投票人選。他指，已聯絡香港民意研究所主席及行政總監鍾庭耀，提出合作舉辦民調，預計會在七月中開始，直至投票前兩、三天公布結果；又指可由有心人起草策略投票約章，讓有意參選者表明願意參加初選，市民則表明願意策略投票。 對於初選的模式，戴耀廷稱現時暫聽到兩個方案，其一如種子隊一樣，即現任的立法會議員或擁有現任立法會議員的政黨毋須參與初選，其他有意參加者則需參加；其二是所有有意參加者均需初選。戴認為，從公信力來看，所有人均參與初選較好。他又預計，大部分有意參選者都願意初選，「如果唔肯初選就真係會被人鬧」，而且「初選更加能畀選民一種團結嘅感覺。」

戴耀廷分析指2020立法會選舉，民主派在建測規園界、工程界、飲食界等有機會挑戰成功。(余俊亮攝)

在這次區議會選舉中，大批素人冒起成功奪取議席，更有機會劍指來年立法會議席，素人的加入會否增加協商和初選難度？戴耀廷稱，剛過去的區選結果顯示，沒有初選的選區民主派最後落敗，相反願意初選的選區泛民均獲勝，他舉例如沙田帝怡選區，因為沒有初選導致「建制得利」，「原本喺黃田都變咗無得變黃田」。

料民主派議席介乎19至24席

戴耀廷分析，如建制派採進取策略（派多人出戰以爭取最多議席），民主派可能會「偷雞」成功，於地區直選中奪取24個議席，其中新界東最理想可奪取7席、新界西可奪6席、九龍西和港島區可取得4席，至於九龍東則是3席；若建制以保守策略（谷稱「打穩陣波」），料民主派只可奪得19至20個席位。不過他強調除現時7個現有功能組別議席外，建測規園界、工程界、飲食界等同樣有機會挑戰成功；倘「名單分得勻，不會太多」，民主派有機會在立會選舉中可奪過半議席。

若民主派議席過半，是否可將雙普選的距離拉近？戴耀廷稱其實只是防衛性加強，「雙普選係進取要攞一啲嘢，立法會就係唔畀你攞走我啲嘢，唔可以用法例攞走我啲權利、自由，唔可以亂咁洗我啲錢」，他形容會立法會是一個盾，守護性質為主；區議會才是矛，「立會頂住就唔使佔路咁麻煩啦，咩都唔畀你過咪得囉」。

那麼，中央在政改等問題上的讓步空間會否大了？戴耀廷則指不太樂觀，只是「我地無咁容易失去嘢」，如立會可建立專責委員會調查721和831事件，以及阻止財政預算案、警察加薪等議案通過，強調「對香港的保護權力大咗。」