正在瑞士達沃斯的行政長官林鄭月娥,今日(22日)接受彭博訪問時表示,港府已為內地爆發新型冠狀病毒最壞情況作準備,「我們暫未出現首宗確診個案,但已告誡市民疫情隨時來襲」(We still don’t have a single case of confirmed coronavirus yet, but we have been warning people that it could come at any time)。