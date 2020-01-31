【武漢肺炎】倡納口罩為儲備　周浩鼎：政府正研究包機接內地港人

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎情況持續，民建聯今早（31日）到政府總部外向商經局請願，要求政府盡快解決口罩供應不足的問題。立法會議員周浩鼎指，不同意全面封關是因尚有滯留內地的港人需要返港，又稱據了解政府一直在研究安排包機等方法接送湖北或內地港人返港。 民建聯又建議政府應將口罩、搓手液等防疫用品納入《儲備商品條例》，掌握其供應數量及限制定價，防止市場炒賣。

民建聯建議政府應將口罩、搓手液等防疫用品納入《儲備商品條例》。(翟睿敏攝)

周浩鼎指，現時的防疫工作「宜緊不宜鬆」，封關的作用是要減少兩地市民的往來，而政府已作出相應措施，包括關閉高鐵西九龍站等口岸，截停內地自由行簽證，只餘下2成的內地旅客能夠來港。周浩鼎認為旅客入境時要求出示健康證明書，相信能有效阻截病患入境。對於民主派提出的全面封關，周浩鼎表示存有憂慮，因有超過20萬的香港居民仍在內地，需要為他們保留關口返港。

就仍有大批港人滯留湖北甚或內地，周浩鼎表示據了解，政府一直在研究安排包機等方法接送港人返港，提出政府要妥善處理他們的入境安排，包括安排進行自我隔離及嚴格檢疫等。

網傳蔣麗芸、李慧琼派口罩 已報警處理

昨日（30日）網上流傳立法會議員蔣麗芸及李慧琼的辦事處，今日將會免費派發口罩，民建聯作出嚴正澄清絕無其事。周浩鼎回應指，李慧琼已立即就謠言報警，會保留一切追究權利，批評造謠者對民建聯及仕社會帶來傷害，造成恐慌，質疑是否別有用心地製造混亂。周浩鼎又提出面對疫情危機，政府未有任何公共法例或措施打擊有心人刻意造謠及假新聞，政府應就此法律漏洞作考量。



民建聯到政府總部外向商經局請願，要求政府盡快解決口罩供應不足的問題。(民建聯提供)

倡納口罩為儲備商品

民建聯向商經局代表遞交情願信，對近日口罩等防疫用品短缺造成搶購潮表達關注。周浩鼎斥責政府應對近日的「口罩荒」仍無所作為，所作的措施仍遠遠不足，要求將口罩、搓手液等納入《儲備商品條例》，掌握其供應數量及限制定價，防止市場炒賣。他又提到政府的訊息發布嚴重落後及匱乏，應仿傚澳門每日定時定點公布不同銷售點的口罩供應數量，而非要全城恐慌，市民漏夜冒寒風四出搶購，造成社會混亂。

立法會議員鄭泳舜批評政府的防疫措施杯水車薪，未能安定民心，政務司司長張建宗昨日指有3千萬個口罩即將應市，若每個家庭買到一盒，亦只足夠供應16萬個家庭；又自言今早與部分藥房溝通，未有收到消息今日有任何供應，質問「究竟（3千萬個口罩）係邊到」。

立法會議員柯創盛則狠斥政府「龜速、無能」，令市民完全失去信心，建議應做好跨部門協調。就有黑心藥房炒賣口罩，柯創盛指政府應與消委會加強互動，嚴厲打擊及加強巡查，又稱派發口罩應是政府的責任，提出可透過民政總署轄下的18區諮詢中心等渠道向市民發放，急市民所急。