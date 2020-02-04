【武漢肺炎】物管、保安、清潔防疫裝備不足　謝偉銓促資助購買

武漢肺炎疫情持續，除了前線醫護人員，保安、物業管理、清潔等「社區防疫前沿」行業對口罩及衛生用品的需求亦極大，並已出現快「清倉」的困境。測量業界立法會議員謝偉銓今日（4日）聯同保安、物管及清潔業界的代表召開記者會「求救」，要求政府部門提供協助，減輕從業員及企業的負擔。

測量業界立法會議員謝偉銓建議政府提供10億元資助予保安、物業管理、清潔業界，補助他們採購防疫物資的費用。(鄭子峰攝)

香港物業管理公司協會會長陳志球指，協會會員管理全港約70%物業，目前轄下部分中小企物業管理公司僅剩下7至10日的口罩及清潔用品儲備，其他亦只有半個月至一個月的儲備，情況非常嚴峻。陳又指，物業管理為社區防疫的前線，若染病會為整幢大廈帶來嚴重影響，增加社區爆發的機會，因此必須有足夠防護裝備，應付日常工作。

大廈保安員方面，香港註冊保安導師學會會長黃輝成指，香港目前有接近四十萬名保安員，因應疫情持續，令前線工作量增加，而且保安員平日不需要配戴口罩工作，因此公司沒有大量儲備，現時員工每日只可配戴一個口罩，或會帶來健康隱憂。

至於「站在抗擊病毒第一線」的清潔工，香港服務同盟召集人甄韋喬表示，清潔業有近二十多萬從業員，但整體裝備不足，特別是口罩。甄指，中小企業的在農曆新年前採購足夠防護裝備，暫時仍有半個月至一個月儲備，惟資金有限，未有能力採購大量物資，亦未知疫情會持續多久，而清潔用品及口罩價格在疫情爆發後上升二十多倍，擔心疫情持續的情況下，前線從業員的裝備不足以應付日常清潔工作。

香港物業管理聯會會長賴志文表示，聯會主要負責單幢式樓宇保安及管理，在採購物資上遇到很大困難，保安員監督大廈安全，必須有足夠物資防疫，做好防疫第一線。

謝偉銓就以上問題建議政府統一採購物資，又建議提供10億元資助予三個業界，補助他們採購物資的費用，亦可為前線員工提供辛勞津貼，予從業員金錢上的援助，表達政府對業界的關心。