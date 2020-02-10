【武漢肺炎】民建聯再狙擊醫管局　質疑4600萬口罩存量不符事實

醫管局近日公布數字，由1月2日至2月8日的38日期間，共消耗3千萬個口罩。民建聯昨日在Facebook出文，指扣除求診的病人數量後，醫管局8萬名員工在38天內用了2800萬個口罩，認為數字驚人，要求醫管局解釋。貼文一出引起網民熱議，有人力撐醫護用量合理，本身是醫生的九龍城區議員鄺葆賢亦撰文反擊。 民建聯今 （10日）再出文質疑醫管局口罩供應量，指在1月初、香港未有確診個案時，醫管局在9日用了1600萬口罩，平均每日用177萬個，反問如果這是正常用口罩量，「何解醫管局在1月份的記者會三番四次指，4600萬個口罩足夠3個月存量呢？」

民建聯昨日的貼文指，指醫管局在38日內用了220萬個口罩，當中計算了求診人士，「醫管局8萬名員工，在38天內用了2800萬個口罩的話，每人每日用咗幾多個呢」，形容數字「有趣又驚人」。

身為醫生的黃埔西區議員鄺葆賢發文解釋，指每個新型冠狀病毒病染的病人每日最低消費16套保護衣連面罩及口罩，如果要照X-光、抽血、換片，又會用多6套，因此口罩和保護衣使用量急升反映公立醫院要化驗的病人越來越多。

鄺葆賢不滿指，有醫護同事為節省裝備而不飲水不去厠所，但民建聯沒有盡力向特首反映全面封關的重要性，反而質疑緊守崗位的公立醫護人員。

事隔一日，民建聯今（10日）在Facebook繼續質疑醫管局口罩供應量，指在1月初、香港未有確診個案時醫管局在9日用了1600萬口罩，平均每日用177萬個，反問如果這是正常用口罩量，「何解醫管局在1月份的記者會三番四次指，4600萬個口罩足夠3個月存量呢?」

醫管局質素及安全總監鍾健禮早在1月時曾解釋，3個月的口罩存貨是以2009年豬流感爆發時用量計，不是用今日計算，若以今日計算，可用到80個星期。