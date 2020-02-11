青衣長康邨康美樓昨日（10日）確診第42宗武漢肺炎個案，患者與第12宗個案同住一幢樓，不同樓層的07號單位，疑因單位糞渠的室內排氣口經改裝後，沒有密封而傳播病毒。 立法會建築、測量及都市規劃及園境界議員謝偉銓今日（11日）聯同資深建築、測量師黃世寧到長康邨，謝偉銓表示，據他了解，大廈的排氣管設計並無大問題，估計是個別單位在更改渠管時手工不佳，導致出現病毒散播。

測量師估計 改動渠管後接駁位有罅隙

曾於03年沙士時到淘大花園檢查渠管及提出改善建議的黃世寧指，有關的廁所間隔改動並不罕見，更不需要入則及由專業人士做，只屬於一般的裝修工程，他估計是單位在更改渠管時，接駁位出現罅隙，導致病毒入屋。

開抽氣扇時開窗 確保封實罅隙

對於如何減少病菌和病毒入屋，謝偉銓提出兩點建議，第一：由於單位廁所面積較細，當開抽氣扇時，強勁風力或會增加病毒散播，他建議在開抽氣扇時，應同時開窗，加強空氣流動。

第二：若有住戶發現排氣管並非密封，或傳出異味，應以玻璃膠或保鮮紙及膠紙封實罅隙，而大廈管理處亦應每日派員在天台以1比99漂白水消毒渠管。

謝偉銓又促請房屋署檢視相關單位，若發現有漏氣或改動，應盡快安排改善工程，並應發出指引，提醒住户留意相關渠口改動。