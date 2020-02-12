【武漢肺炎】一旦因工染病　保險有無得賠？保險界議員為你解答

武漢肺炎疫情持續擴散，如不幸染上這種新型冠狀病毒，買了好幾年的保險保單會否受保？ 香港保險業聯會早前回應查詢，指出醫療保險、僱員補償保險和旅遊保險，均會有不同情況，投保人宜看清楚條款。

部份保險公司 將武漢肺炎列受保疾病

近日市面上有部份保險公司宣布新型冠狀病毒列為受保疾病之一，若受保人確診並需要強制隔離，部份保險公司將提供額外住院現金保障。亦有保險公司針對新型冠狀病毒感染的門診及住院索償，簡化並優先處理理賠事宜。

如果被拒入境，一般不屬於旅遊保險的保障範圍。（資料圖片）

被拒入境取消行程一般不受保 染病則受保

旅遊保險方面，如因為限制入境（如被拒入境、未能取得簽證）而取消行程，一般來說並不是旅遊保險指定保障風險。旅客應向交通工具營運商，如航空公司申請退回旅程費用。

如旅客在旅遊期間患上武漢肺炎，需要在當地註冊醫院就醫，可得到海外醫療費用保障。如因此要更改行程，額外的住宿及交通費亦有保障。

如旅客未開始旅程就患上武漢肺炎，不能開始旅程，便可獲得取消旅程保障。

《僱員補償條例》之下，僱主必須為僱員購買勞工保險，僱員因工遭遇意外以致傷亡，僱主要負上責任。（視覺中國）

因工意外傷亡 法例列明受保

而僱員補償保險即法定的勞工保險，是打工仔最關心的一環。一般條例指明，僱員在受僱期間，因工遭遇意外（accident）以致傷亡，僱主須負起《僱員補償條例》及普通法下的法律責任。

香港保險業聯會表示，新型冠狀肺炎並非《僱員補償條例》所指定可獲得補償的職業病，然而僱員如果在受僱期間染上武漢肺炎，並且是因工作以及由意外引致的身體受傷，僱員可以根據《僱員補償條例》追討補償，最終結果則要由法庭判決。

保險界立法會議員陳健波引述資深法律界人士意見，指條文中的「意外」（accident）字樣，包括「未有預見的不幸事件」。（資料圖片）

陳健波：accident可解作「未有預見的不幸事件」

那麼，患病是否「意外」？保險界立法會議員陳健波接受《香港01》訪問表示，他已徵詢資深法律界人士意見，指條文中常見的「意外」（accident）字樣，除了指工業意外、交通意外等意外事件，其實還包括「未有預見的不幸事件」（ an unlooked- for mishap or an untoward event which is not expected or designed），而今次突如其來的新型冠狀病毒肺炎，可視為「未有預見的不幸事件」，僱員若不幸「中招」，應在受保範範之內。

陳健波補充，投保人的保單實際保障範圍，當以個別保單條款為實，投保人如有疑問，可直接向保險中介人或保險公司查詢。