【武漢肺炎】團體巡查油尖旺舊樓發現糞渠設計差　或增播毒風險　

青衣長康邨康美樓日前先後有兩名住戶確診新型肺炎，懷疑因單位糞渠的室內排氣口經改裝後，沒有密封而傳播病毒，令大眾關注經糞渠傳播疫症風險。 社區前進上周六起巡查油尖旺一帶多幢大廈及屋苑，發現舊式樓宇的水渠設計亦有機會增加傳播病毒風險。他們發現，在全港多個舊區唐樓都有使用的半開放式「集水兜」，即是將同幢大廈的多條水渠的水在樓宇外牆半空，開放式地收集污水至一條去水管，但集水兜長期無人清理、瘀塞，不少污水有機會從半空中濺出，增加疫症傳播風險。

在油尖旺等舊區，有不少舊樓大廈的水渠設計陳舊，亦缺乏維修保養，而這些渠道問題，有機會造成播毒黑點。社區前進的5名區議員，本月8日至11日傍晚，巡查了油尖旺區112幢大廈，當中最少14棟大廈污水渠是半開放式的「集水兜」，由於舊式大廈大多無人清理，令渠道出現瘀塞、生鏽、甚至長出植物，而維修欠佳的「集水兜」會有不少污水從半空中濺出，而當有人使用熱水時，水兜更會冒出陣陣水蒸氣向上漂起，令人憂慮會否成為播毒渠道。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超醫生接受《香港01》查詢時指出，水蒸氣本身無播毒問題，因為水流沖激的水力，一般不足以把困在痰中的病毒霧化，從而形成傳播病毒的問題，只有相當大力的沖激，才會產生懸浮粒子，著大家無須過慮。

巡查同時發現舊樓渠道殘舊，約四成大廈糞渠生鏽，兩成出現滲漏。加上不少舊區唐樓單位改裝為劏房，僭建分支糞渠情況嚴重，令原先糞渠流量增加，加大爆渠風險

本身是劏房戶的彭女士與兒子同住旺角女人街，一個分間成五個劏房的單位。她表示，單位三年內已爆了三次水渠，傳來難聞異味，她後來為了應付有問題的去水渠，改為自己用桶裝住洗水盆的去水，移到馬桶倒走。彭女士指，她認為劏房的環境欠佳，惟有用消毒水多清潔，叫兒子多踩消毒地氈。

至於其他的衞生問題，包括大廈後巷開放式地台集水道衞生情況惡劣，舊樓內胡亂棄置口罩、共用垃圾桶沒有蓋上等。

社區前進召集人、旺角東區議員林兆彬指，政府應加強呼籲市民不要隨街亂拋垃圾，使用完的口罩不應拋棄在樓梯等公共空間，亦希望政府加強執法檢控。油麻地南區議員胡穗珊則要求政府正視舊樓渠務不善導致的問題，加強巡查、檢控。

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社區前進又發現，油尖旺區不少舊樓內，都同時兼有民居以及賓館。尖沙嘴中區議員賀卓軒以匿名「放蛇」方式，致電37間賓館，詢問是否賓館是否願意接待其剛從廣東來港的內地親戚旅客，最終有6至7間賓館表示歡迎，亦有賓館會追問是否已通過檢疫等細節。

賀卓軒呼籲所有大廈賓館停業，直至疫情緩和，促政府盡快公開參與了強制檢疫隔離的賓館名單。