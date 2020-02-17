與明星飯聚唱《朋友》　鄧炳強：我喺區議會講得叻係因為曾志偉

今日網上瘋傳片段，警務處處長鄧炳強與香港明星足球隊成員飯聚，期間鄧炳強手持咪高峰，對各出席飯局的明星讚口不絕，並向演藝界道謝，強調大家都是「老友」，話不多說，只要得到大家給他們「手指公」，「赴湯蹈火，在所不辭」。 鄧炳強當晚不斷向明星派高帽，先指自己做警察是參考成龍及方中信，「全部都係學你哋，我唔知點做警察，睇下睇下就識做。」之後對在座的譚詠麟表示，「我其實好憎你」，不過原因是「因為我老婆鍾意你多過鍾意我，不過無辦法，因為我都鍾意你。」

網上流傳鄧炳強及江永祥等與明星足球隊的合照。（陳皓桓facebook)

原來，警隊與明星足球隊昨日踢波，之後舉行晚宴。鄧炳強發言時，表示多謝在座喜歡踢波的朋友及演藝界朋友。他更揚言，「其實大家係老友，全部在心中，唔使講嘢，只要你哋畀個手指公我哋，我哋赴湯蹈火，在所不辭。」全場聽後，當時立即齊舉手指公。

除了鄧炳強，多名經常在四點鐘警方記者會現身的警方高層亦有出席，包括前公共關係科總警司、現為警務處人事部遴選委員會總警司謝振中、現任公共關係科總警司郭嘉銓、高級警司江永祥，連在內地成為網紅的「光頭警長」劉澤基、2014年佔中時用警棍襲擊途人罪成的退休警司朱經緯等人亦現身。而星方面，成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信、盧惠光和衛志豪等人都有出席。

鄧炳強在台上感謝晨曦及明星足球隊與他們踢波並與他們飯聚，之後立即表示「好多謝我警隊嘅兄弟，因為佢哋真係好撐我」，獲全場歡呼，譚詠麟同時高呼「香港靠你哋」。

鄧炳強指自己在區議會說話表現好，是因為聽過曾志偉的節目《開心字典》，令曾志偉立即報以笑容，並雙手合十表示謝意。(影片截圖）

鄧炳強之後繼續「賣口乖」，指自己好興奮，因為見到不少偶像，形容自己「個心跳得好緊要」，又指自己在區議會說話表現好，是因為聽過曾志偉的節目《開心字典》，令曾志偉立即報以笑容，並雙手合十表示謝意。

鄧炳強之後又指，「我做警察係學阿成龍大哥、方中信，全部都係學你哋，我唔知點做警察，睇吓睇吓就識做。」

話鋒一轉，鄧炳強對譚詠麟笑言，「其實我真係好憎你，因為我老婆鍾意你，仲多過鍾意我。」譚詠麟立即大叫：「嘩！呢個咁大罪名。」鄧炳強聽後，主動捉着譚詠麟的手打圓場指：「無辦法喇！因為我都鍾意你。」

另一在網上流傳的影片中，成龍在台上與鄧炳強合唱《朋友》，曾志偉、譚詠麟等人亦有加入合唱。