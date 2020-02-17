【武漢肺炎】向小學生推薦1984、動物農莊　馬逢國不擔心看完反中

武漢肺炎疫情肆虐，學生目前仍未能重返校園，香港出版總會、香港各界文化促進會、香港影業協會和香港體育社群聯會發起「全民抗疫，以讀攻毒」網上文化公益活動，為中小學生提供網上閱讀資源和學習（https://www.readtogether.hk/ ） 記者發現該網站有不少帶有政治色彩的課外書，包括供小學生試閱諷刺極權、由喬治歐威爾的名著《1984》和《動物農莊》，學生亦可在網站免費閱讀倪匡著作《衛斯理》。被問到會否擔心學生讀過這些書籍更反中和反共，活動榮譽發起人、立法會議員馬逢國認為，即使他們不提供這些書籍，學生平日也有機會接觸到，認為關鍵是老師如何輔導和啟迪年輕人。

香港出版總會、香港各界文化促進會、香港影業協會和香港體育社群聯會發起「全民抗疫，以讀攻毒」網上文化公益活動，為中小學生提供網上閱讀資源和學習。（鄭子峰攝）

「全民抗疫，以讀攻毒」網站為不同年級提供各類型的學習和閱讀資源，其中該網向小學生推介喬治・歐威爾名著、由劉紹銘翻譯的《1984》和《動物農莊》，其中《1984》簡介明確指出，讀者可以對極權政治有所警惕，又寫道：「今天再看《1984》這本書，或會覺得好像預言書一樣。當中的情節例如改寫歷史、控制語言、人臉識別、情緒監控等，在今天的社會已經不再是天馬行空。劉教授希望讀者可以對極權政治有所警惕。」

此外，該網亦向小、中學生推薦倪匡著作《衛斯理》部分系列，包括《玩具》、《屍變》、《老貓》、《不死藥》等，反共的倪匡在《衛斯理》系列常透過文字暗諷共產黨。

被問到會否擔心學生讀過這些書籍更反中和反共，活動榮譽發起人馬逢國認為，即使他們不提供這些書籍，學生平日也有機會接觸到，認為關鍵是老師如何輔導和啟迪年輕人，強調「無話唔畀學生睇邊啲書」，又指社會每天也發生很多不同的事，如何將正確態度和認知授予學生才是最重要。

另一活動榮譽發起人、珠海學院校監李焯芬表示，網上學習是世界大勢所趨，也是教育系統未來發展的主要方向。讓我們活好當下，善用當前居家的時間，培養出網上學習的好習慣，以便日後更好地配合時代的發展需要。

香港出版總會會長李家駒表示，在此全城抗疫的時刻， 出版界運用自己的專業與所長，回饋社會，指是次項目從發起到平台登場，只有短短一周的時間，他衷心期望平台應社會所需。（鄭子峰攝）

香港出版總會會長李家駒致辭時表示，在此全城抗疫的時刻， 出版界運用自己的專業與所長，回饋社會，指是次項目從發起到平台登場，只有短短一周的時間，他衷心期望平台應社會所需。