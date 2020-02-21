【拆局】西環版《香港家書》　看中聯辦主任思維與手法之變

如果說，中聯辦主任駱惠寧日前走訪在港中資企業，是想以行動、畫面強有力地釋放中央挺港抗疫訊息，那麼駱惠寧今日發表给港區人大及政協委員的公開信，提出「三心」即以信心、愛心及齊心抗疫，就是想以文字有系統地、科學地、柔性地總述中央是怎樣看香港全體社會現時抗疫的狀況，以及期許。這可能是第一封给香港市民的西環版《香港家書》。 值得注意的是，這是駱惠寧繼新春酒會致辭和人民日報撰文後，第三篇公開的長文，而這一次更是就某一特定重大議題作論述，不僅可視為觀察駱惠寧行事風格的樣本，亦可反映出西環話事人處事思維與手法之變化。

駱惠寧（右一）在招商局集團倉碼公司米倉走訪。（香港中聯辦）

先講手法的轉換。

（一）這封信函最突出一點，就是身段柔軟、「容易入口」，但並沒有脫離中央處事的大原則，亦沒有迴避就香港事務給出直率的看法。通篇行文，語調都是柔性的、帶情感、慢慢地說道理，總格調就是以情切入，不是一般官樣文字，照本宣科冷冰冰。

以往中聯辦主任在公開或閉門發言時，也是在傳達中央關懐港人的訊息，但多是片言隻語，亦較官腔，沒有甚麼技巧或情感色彩可言，更是「秘密」進行。而駱惠寧的信件明顯「用心」得多，例如他提到肺炎疫情雖嚴重，但中國「船大好頂浪」，「信心是最有效、最持久的疫苗」；「我們需要隔離的是病毒，而不是人心。」這種「動之以情、說之以理」的表達手法，全文通見，不像以往中聯辦官員與香港社會的「遠隔千山萬水」。改變溝通方式，不僅要讓香港人聽得懂，更要聽得入耳，正是所有港澳工作系統官員急需惡補的一門課，在這一方面，以往確實是失敗的，甚至是適得其反。

中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片）

（二）不離地，透明化。每年2月下旬，中聯辦主任都會與港區人大政協舉行茶話會，就3月初召開的全國兩會發表重要講話，今年受疫情影響，會面取消了，而駱惠寧順水推舟、改變打法，變為「以網絡送上問候」，於是有了這封「香港家書」，而且是公開的。據聞建制圈子內對這種「鍵對鍵」的新交流方式，甚為受落。

事實上，駱惠寧以公開信與港區人大政協溝通的做法屬鮮見，以前中聯辦主任召集建制人士開會，絕大多數閉門會議，甚至經常離開香港在深圳進行，會後由幾名與會者引述講話內容，洩露一些看法或觀點，這對香港社會瞭解中央想法，無疑築起了一道屏障。今次駱惠寧的公開信對象雖是人大、政協，但實質上是全港市民，更重要的是將中聯辦與港區人大政協的關係公開化、透明化，抹去「西環」一向予以那種神神秘秘、見不得光的感覺，側面反映駱惠寧這位封疆大吏的處事手法大膽細膩，更是光明磊落。

過往中聯辦主任的身影，都是圍繞政治議題，例如政改、廿三條立法、逃犯條例等，但以後將會更積極、更深度、更細緻協助香港的治理工作。（資料圖片/歐嘉樂攝）

（三）即使是講事實、擺道理，手法也深思熟慮，可見其慣於政治斡旋的手腕和功架。

駱惠寧提出的三個「心」——信心、愛心、齊心，其實是對應國家主席習近平日前《求是》撰文——強信心、暖人心、聚民心。這一方面是講政治，緊跟中央，另一方面又靈活處理，不至於與香港人的用語格格不入。這三個面向的指向，「信心」是強調頭腦抗疫，科學認知疫情勢態，安撫港人不必要的恐慌情緒，振奮前線醫護戰勝疫魔的士氣。「愛心」部分，從讚石公主號開始，直接入主題，也間接說明這是中央和港府一次配合救援，其後是相互支援，是雙方的，並不側重中央一邊，文字比例更多還是說香港一方，壯大正能量之餘，亦顧及到港人心理和感受。「齊心」部分最見功力，直插醫護罷工、搶購潮等香港問題，強調「科學應對，不要被政治操弄」，但又不是直接說這是個政治問題，讓人感覺上綱上線，而是有技巧地套上「齊心」的光環外套，曲線敲打某些政治人物挑撥離間，易令香港社會內部離心撕裂，但又未致於用那種劍拔弩張的說法，而且毫無殺氣，更沒有要鬥爭的感覺。用內地語言形容，「裡子很重，但面子上大家都掛得住」，至少給大家都有些面子，但依然直接將問題講清楚。

手法之外，還有思維之變。過往中聯辦主任的身影，都是圍繞政治議題，例如政改、廿三條立法、逃犯條例等，這封「香港家書」估計代表中聯辦以後將會更積極、更深度、更細緻「協助」香港的治理工作，今次是抗疫，未來對引起香港社會關注的房屋問題、養老問題、均富問題等等，亦可能會開腔未可知。當然，如何做到幫忙但不干預，更不能挑戰香港的高度自治底線，卻是這位「封疆大吏」的重要考驗。

事實上，封疆大吏出身的駱惠寧，管治過安徽、青海、山西，對民眾利益議題具有很高的敏感度，今次就疫潮出手，既是駱個人三十多年官場經驗的本能反應，亦是今日形勢下中聯辦主任的新賦角色和職責，顯然與中央對港澳工作系統工作的要求轉變有關。