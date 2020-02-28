【立法會‧直播】財委會通過公務員加薪撥款　午後商電費補貼

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，立法會財務委員會2月至今已取消3次會議，財委會主席陳健波早前表示，今日的財務委員會將如常召開。他強調，現時積壓撥款建議已超過40多項，涉及金額約2,000億元，多項撥款已變得緊急及有迫切性。

【14:30】財務委員會會議下午2時半繼續召開會議，討論環境局項目「非住宅用戶電費補貼計劃」，內容有關政府將補貼合資格的非住宅電力用戶額外4個月每月75%的電費開支，上限為5,000元。公民黨楊岳橋指中電和港燈的電費不同，質疑為何不以度數為基準。

環境局局長黃錦星承認，假設中電和港燈的客戶同樣獲4,000元補貼，電費較低的客戶獲補貼的用電度數會較多。他解釋，不同企業在不同區域運作都有其成本及租金的考慮，這是一個複雜的問題，盡管中電和港燈的電度費用不同但差距細微，當局採用以用電比例作為一個簡單直接的援助方式，希望議員理解。

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【12:40】公務員事務局局長羅智光隨後見記者，感謝支持通過公務員薪酬調整撥款的議員，他表示全體公務員會在3月底出新糧，當局會盡快向資助學校及其他資助機構發放經調整的款項，有關機構可按既定機制向員工作薪酬調整。

羅智光提到，政府會在3月2日開始逐步恢復更多公共服務，他強調恢復公共服務，是在實施針對性措施、減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下進行。

財政預算案公布警隊在新一年增加2,543個職位，佔政府整體新增職位42%。被問到為何警務處為編制增長最大的部門， 羅智光解釋指所有部門增加人手都有其實際運作需要，警隊人數有3萬多，是所有部門之冠，其人手是根據其工作量及工作複雜性增添，詳細會由部門首長在立法會交代。

有記者追問為何政府放寬內部使用口罩指引，他回應指政府沒有放寬使用口罩指引，只是放寬採購程序，讓部門更有彈性去採購以應對同事需要。重申政府會為有需要的人員提供口罩，包括醫護及提供緊急服務或前線參與抗疫人員。

【12:15】民主派議員在公務員加薪撥款通過後見傳媒，民主派會議召集人陳淑莊表示，在新一份《財政預算案》中警隊特別被優待。警隊人手增長遠超平均公務員人手增幅，形容香港如此落去會變成警察城市。

她表示，相信民主派不同政黨會就財政預算案提出修正案，務求反映市民意見。

眾議員最後齊呼「五大訴求，缺一不可」。

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【12:00】立法會財委會在中午12時通過公務員加薪撥款。主席陳健波宣布項目進行表決的同事，在席的泛民議員站在座位高呼「反對警暴」朱凱廸離開座位站在主席桌前抗議，公民黨郭家麒亦走到會議室中高舉示威標語，投票抗議聲中繼續進行， 結果以36票贊成，19票反對通過撥款項目。

民建聯黃定光步出會議室時嘲泛民議員「收咁多錢叫咁短時間」，工聯會陸頌雄大呼「肥佬黎真係唔抵呀」，以諷壹傳媒創辦人黎智英今早被補一事。

【10:47】泛民議員在會議上批評警暴問題，梁美芬指「精人出口、笨人出手」，若非有人教唆年輕人作出暴力行為就不會有這些問題。梁美芬又表示她對很多個別公務員的表現感不滿，包括律政署人員匿名支持反修例、公務員工會公開參與反修例示威，又指香港電台「挑選性地經常刺激仇恨」，但她不會一竹篙拒絕通過公務員加薪，因為薪酬對堅守崗位的公務員來講是救命錢。

民主黨鄺俊宇發言指，疫情衝擊市道，市民都要勒緊肚皮，「都唔好意思講加人工，直頭應該縮減開支」，認為現情討論加薪議題相當諷刺。他又指建制派議員對過去大半年發生的事心知肚明，「林鄭前幾日先出咗份『篤灰報告』話你哋唔夠支持佢，可以想像到建制派議員跟住緊係即刻護航林鄭政府。」他重申公務員可以加人員，但警員必定不可以加薪。

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【10:25】經民聯梁美芬多次發言反擊泛民，認為他們若對議事規則有疑問應留到議事規則委員會討論。財委會秘書解釋指主席有權就特別事項作緊急會議安排，又指政府並未抽走過公務員薪酬調整撥款項目。

財委會主席陳健波表示經秘書解釋後大家應對他的裁決有信心，宣布會議繼續上次討論項目，即民主黨許智峯提出動議中止議程的討論。

【10:17】立法會早前因應武漢肺炎疫情取消多個會議，今（28日）重新召開恆常財委會會議，審議涉款124億元的公務員薪酬調整撥款。泛民主派提出規程問題，指財委會上周五（21日）加插「特別的會議安排」，審議政府申請300億元撥款成立「防疫抗疫基金」，屬恆常會議的延續而不是會議安排，相當於政府中止「公務員薪酬調整」項目而加插另一個項目，認為今日再召開恆常會議應由頭開始討論公務員薪酬調整。

財委會主席陳健波否決泛民議員意見，指公務員薪酬調整撥款已經在財委會討論30小時，籲議員勿再浪費時間，「如果連這麼基本的事我都要讓你糾纏，我覺得我不該做主席。」

經民聯梁美芬多次發言反擊泛民，認為他們若對議事規則有疑問應留到議事規則委員會討論。