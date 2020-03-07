【新冠肺炎】黃子惠倡「超級傳播環境」概念　籲避免聚眾

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎在全球各國持續爆發，香港中文大學公共衞生學院客座教授黃子惠在港台節目《香港家書》表示，雖然確實病毒源頭及傳播方法仍然未明，但明顯是透過高效率人傳人傳播迅速擴散。他又稱，今日肺炎的疫情，好多人都擔心再有超級傳播者出現，令疫情惡化、失控，提出以「超級傳播環境」概念，即形容超級傳播者所處的環境來解釋，希望公眾汲取當年沙士的經驗，避免暴露於病毒超級傳播環境，例如人多的集會活動、佛堂以及郵輪等。 2003年，黃子惠任教的大學醫院爆發沙士，許多醫護人員被感染，當時在不同地點都將源頭稱為超級傳播者，他承認超級傳播者一直存在且不難發現，但沒有流行病學的報告證明是病人體內的病毒產生基因變異，從而產生超強傳播力，反而認為環境是主要原因令病人所處的地方出現大型爆發。

2003年，沙田威爾斯親王醫院為其一一個沙士爆發地點。（資料圖片）

威院中央冷氣系統為元兇 成「超級傳播環境」

黃子惠分析，2003年爆發沙士的威爾斯親王醫院，源頭為一名曾到訪中山大學教授入住酒店的年輕人，當時香港大學通風工程學的專家李玉國調查後發現，病房的通風系統出現問題，並假設是病人咳嗽而產生帶有病毒的氣溶膠，透過中央冷氣系統傳播到5至6米的距離，換言之，醫護人員未必是主要傳播病毒的途徑，否則其他病房會出現更平均且大規模的爆發，因此，黃認為主因是病房採用中央冷氣，空氣濕度較低，空氣容易蒸發，形成微小的顆粒，因為迥風系統的故障，而產生超級傳播環境，令其他病人受感染。

酒店走廊氣壓較房間低 透過空氣傳播帶病毒氣溶​膠

另一個爆發地點為酒店，被感染的人集中在中山教授房間的兩邊和對面，黃子惠引述世界衞生組織的報告指出，由於酒房走廊氣壓比房間較低，病人在房間內咳嗽所產生帶有病毒的氣溶膠，因為氣壓而被抽到走廊，令鄰近的人受感染，黃子惠又反駁，電梯按鈕傳播病毒的假設沒有流行病學的證據支持，亦無法解釋為何只有同一樓層的人染病。

黃子惠認為，淘大花園E座的大規模爆發，亦證明超級傳播環境的存在。（資料圖片）

2證據證明病毒由空氣傳播 Ｕ型隔氣膠管為元兇

至於淘大花園的大規模爆發，亦證明超級傳播環境的存在。由於病人腹瀉，沖廁後在空氣中帶有病毒的氣溶膠，透過乾涸的Ｕ型隔氣膠管傳播至其他單位，再抽至乾井；洗澡時的暖空氣亦將帶病毒的空氣帶到大廈頂部，隨風吹向其他單位，而這個假設有兩個證據支持，其一是當時其他座的病人發病時間集中在超級傳播者到訪E座後的3至5日，符合共同感染源頭；另外，當時發現面向E座的住戶風險較背向E座的更高，加上有空氣流動模型顯示，帶病毒的空氣的分佈與病人單位的分佈吻合。

黃子惠續指，其他座的患者並沒有到訪E座的紀錄，支持了「超級傳播環境」的槪念，亦令大家明白到家居環境衞生的重要。

+ 10 + 9 + 8

黃子惠重申，目前的新冠肺炎仍然未肯定源頭，市民應時刻注意個人衞生，但在全球各地的大規模爆發均顯示超級傳播環境的存在，如香港佛堂、南韓的宗教集會，雖然沒有確實證據，但多人染病的郵輪亦符合超級傳播環境的定義，建議市民繼續保持社交距離，注意身體。

「氣溶膠」意指在空氣中懸浮粒子，為肉眼看不見的固體或液體微粒，可以穩定地懸浮於氣體中並分散開去；而「氣溶膠傳播」是指帶病毒的飛沫噴出後，接觸到冷空氣，在空氣中變成水珠、霧氣，或極微細的懸浮粒子，再透過空氣傳播病毒，感染其他人。相對飛沫傳播，氣溶膠的傳播距離較遠，在空氣中停留的時間亦較長，因此預防重點在於良好通風系統，可減低空氣中的病毒數量，減輕病毒對人體的影響。