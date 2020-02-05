【武漢肺炎】一般家居Ｕ型聚水器長年乾涸 　專家籲用膠紙密封

本港出現首宗因患武漢肺炎死亡個案，該名39歲男子生前居於黃埔花園。《香港01》記者觀察到黃埔花園，亦使用本港大廈通常使用的U型聚水器。而2003年沙士爆發後，政府發表調查報告，表示相信由於淘大花園有單位「U型渠」乾涸，病毒因而隨渠道氣流進入其他單位，令到屋苑疫情爆發。 測量師學會前會長何鉅業指出，任何樓宇，只要有任何污水排放系統，絕大部份均會使用U型聚水器排污，而除非有經常倒水習慣，否則通常長年乾涸，隔氣失效。

香港第一宗武漢肺炎患者死亡生前居於黃埔花園，該屋苑使用本港樓宇常見的Ｕ型聚水器。（張浩維攝）

2003年淘大花園爆發沙士，是因為有內地人士帶病毒到訪，其後同一大廈多個家庭在短期內染病，一時間造成恐慌。政府其後發表調查報告指，「大部分連接地台排水口的 U 形聚水器很可能因乾涸而未能發揮隔氣作用」。淘大當年出現大規模傳播，相信是在有帶病毒糞便進入污水渠後，由於單位U型聚水器已乾涸，無法隔氣，渠道間有氣流流通，帶致濕氣和病毒在樓層間傳播。病毒於是成功透過氣流進入住宅，造成大爆發。

香港第一宗武漢肺炎患者死亡，生前居於黃埔花園。（張浩維攝）

U型聚水器乾涸 致污染空氣在渠道中流通

時任淘大花園業主委員會主席葉興國近日指出，浴室共三個去水位，即浴缸、洗手盆，及地渠去水位，三者獨立連接進入糞渠，而單位的廁所一般為乾廁，毋須倒水清理，久而久之，地渠去水位連接糞渠的U型位置乾涸。他續指，該位置乾涸，沒有水阻隔，沙士病人糞便的病毒，就有可能經糞渠傳至其他單位。他表示，部分人不時察覺單位出現異味，又未發現成因，很可能正源於U型位置乾涸，令臭味倒灌到單位。

測量師指大部分家庭有風險 籲用膠紙密封

測量師學會前會長何鉅業指出，不論私人、公營住宅或商業大廈，只要有廁所或任何污水排放系統，絕大部份均會使用U型聚水器排污，多數在外牆設置。由於大部份家居中的浴室或廚房地台去水位設有U型聚水器，但使用浴缸或企缸的家庭，除非有經常洗地習慣，又或者剛爆水渠，否則去水位多數長年乾涸，廚房更甚。如聚水器乾涸，則無法有效阻隔在渠道中的廢氣及細菌。但如使用舊式浴室，經常直接在磁磚地上灑水，則不會有此問題。

何提醒，若地台去水位偶有聞到臭氣或感到氣流回流，即表示聚水器已乾涸，惟一般從外牆或肉眼不能分辨。何建議，除每日早晚倒水進去水口，保使內裏濕潤，亦可使用膠紙將去水口密封，效用相同。何又認為，風險主要在於地台去水，因為廁缸雖使用同一原理聚水，但正常情況下，只要廁缸內有水，即聚水器已發揮效用。