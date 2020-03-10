【新冠肺炎】法率先披露　周五起法德三區、意、北海道來港須檢疫

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球擴散，特首林鄭月娥今早（10日）表示，爭取今日內公布需要接受進一步衞生檢疫的國家或地區。 法國駐港總領事館下午率先披露，港府將於3月13日（星期五）午夜起，向法、德、日三國的部份地區，及意大利全國赴港人士，實施強制檢疫措施。

法國駐港總領事館下午率先披露，港府將於3月13日（星期五）午夜起，向法、德、日三國的部份地區，及意大利全國赴港人士，實施強制檢疫措施。(網上截圖)

法國駐港總領事館公布，接到港府通知，由3月13日午夜起，所有從法國勃艮第－弗朗什－孔泰（Bourgogne-Franche-Comté）以及大埃斯特地區（Grand Est）到香港的人士，及抵港前14天到過這些地區的人士，均需要前往政府指定檢疫中心接受14天強制隔離，該等人士不能選擇在家隔離。

法領事館又公布，同樣措施還包括德國的北萊茵-威斯特法倫州（région Rhénanie-du-Nord-Westphalie）、意大利全國以及日本北海道來港的人士，同樣是3月13日午夜起實施。

上述措施適用於本港居民及非本港居民。

意大利領事館：不能自行隔離

意大利駐港總領事館亦有同樣公布，強調無論任何國藉都必須強制到指定地點隔離檢疫，3月13日凌晨零時生效。本港居民回港不能在家中隔離，其他地區從意大利來港旅客，亦不能選擇在酒店或居所隔離。