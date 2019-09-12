【逃犯條例】陳智思接受彭博訪問：條例或只是揭露社會議題的藉口

行政會議召集人陳智思昨日（11日）接受《彭博》訪問，談及反修訂《逃犯條例》風波，形容示威者不斷要求的「撤回」修例是「枝節（technicality）」，他覺得草案現已撤回，卻仍然出現其他問題，直言「條例可能只是一個揭露其他社會議題的藉口（the bill just perhaps is an excuse to expose other social issues）」。

陳智思形容，條例或只是揭露社會議題的藉口。（截圖自彭博）

陳智思在節目中表示，林鄭早在6月宣布暫緩修例，甚至已說「the bill is dead（草案壽終正寢）」，但示威者仍然覺得不足夠，「他們不斷要求「撤回」字眼，但這只是枝節（they keep asking for the word "withdrawn" but that's a technicality）」。

條例現終撤回，陳智思希望修例的事可放在一邊，卻仍然出現其他問題，他直言「條例可能只是一個揭露其他社會議題的藉口（the bill just perhaps is an excuse to expose other social issues）」，政府在沒有選擇下也只好處理。

他覺得，修例風波本應完結，但現在還在繼續，他認為是時候向前，林鄭亦已展開對話，希望至少可給予市民機會冷靜，一齊解決早應處理的問題。

陳智思認為，現行的監警會已可處理對警方的投訴。（資料圖片／余俊亮攝）

主持人提及示威者普選特首的訴求，問陳智思政府會否考慮放棄公司票制度的建議。陳智思指，北京2014年已通過普選建議，但政改方案終被立法會否決，他認為這個獲北京認同的方案被否決是不幸：「這是兩步法（two-step-approach），我們有初步選舉，篩選出兩至三名候選人，讓全部香港人選擇，不幸地該方案被否決。」

他認為若要談普選，就要回到北京都同意的方案，他斷然否認方案的內容可以改變，但應該重啟普選的對話，不過他相信北京不會容許「一步法」，「他們需要確保香港人選出的領袖是他們可共事得來，對不？我覺得我們亦應該向北京擔保。（they need to be assured as well that the leader we chose from Hong Kong is also someone they can work with, right？ I think we have to give the asssrance to Beijing as well）.」

至於成立獨立調查委員會，陳智思認為，獨立調查委員會「政治上可能是好事，因為可轉移注意力，一直拖延（kicking the can down the road）」，但調查費時，過去的例子顯示調查結果出爐可達年計，他相信現行的監警會已可處理對警方的投訴。