【逃犯條例】陳智思接受彭博訪問：條例或只是揭露社會議題的藉口

行政會議召集人陳智思昨日(11日)接受《彭博》訪問,談及反修訂《逃犯條例》風波,形容示威者不斷要求的「撤回」修例是「枝節(technicality)」,他覺得草案現已撤回,卻仍然出現其他問題,直言「條例可能只是一個揭露其他社會議題的藉口(the bill just perhaps is an excuse to expose other social issues)」。

陳智思形容,條例或只是揭露社會議題的藉口。(截圖自彭博)

陳智思在節目中表示,林鄭早在6月宣布暫緩修例,甚至已說「the bill is dead(草案壽終正寢)」,但示威者仍然覺得不足夠,「他們不斷要求「撤回」字眼,但這只是枝節(they keep asking for the word "withdrawn" but that's a technicality)」。

條例現終撤回,陳智思希望修例的事可放在一邊,卻仍然出現其他問題,他直言「條例可能只是一個揭露其他社會議題的藉口(the bill just perhaps is an excuse to expose other social issues)」,政府在沒有選擇下也只好處理。

他覺得,修例風波本應完結,但現在還在繼續,他認為是時候向前,林鄭亦已展開對話,希望至少可給予市民機會冷靜,一齊解決早應處理的問題。

陳智思認為,現行的監警會已可處理對警方的投訴。(資料圖片/余俊亮攝)

主持人提及示威者普選特首的訴求,問陳智思政府會否考慮放棄公司票制度的建議。陳智思指,北京2014年已通過普選建議,但政改方案終被立法會否決,他認為這個獲北京認同的方案被否決是不幸:「這是兩步法(two-step-approach),我們有初步選舉,篩選出兩至三名候選人,讓全部香港人選擇,不幸地該方案被否決。」

他認為若要談普選,就要回到北京都同意的方案,他斷然否認方案的內容可以改變,但應該重啟普選的對話,不過他相信北京不會容許「一步法」,「他們需要確保香港人選出的領袖是他們可共事得來,對不?我覺得我們亦應該向北京擔保。(they need to be assured as well that the leader we chose from Hong Kong is also someone they can work with, right? I think we have to give the asssrance to Beijing as well).」

至於成立獨立調查委員會,陳智思認為,獨立調查委員會「政治上可能是好事,因為可轉移注意力,一直拖延(kicking the can down the road)」,但調查費時,過去的例子顯示調查結果出爐可達年計,他相信現行的監警會已可處理對警方的投訴。