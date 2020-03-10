【肺炎口罩】鍾國斌：交港大測試　若通過成全球首款防病毒布口罩

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情陰霾下，本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌早前以新材料製造可重用口罩，每個口罩可用約60次，並已獲國際檢測認證報告，有關口罩今日（10日）正式面世。鍾國斌又指，布口罩已交予香港大學進行測試，若通過將成全球首款防病毒布口罩。 鍾國斌表示，首2萬個口罩已由該黨榮譽主席田北俊認購，其中600多個將送給全體立法會議員，每人10個。田北俊說，今日已送了1000個口罩給立法會秘書處，希望把剩餘的口罩「無分顏色」地送給社會上最有需要之人士。

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交港大測試 若通過成全球首款防病毒布口罩

鍾國斌在記者會上表示，已把口罩送給香港大學感染及傳染病中心總監何栢良試用，對方回覆說感覺舒服，一般用於民間並無問題。鍾國斌又透露，何柏良將於本周在香港大學進行測試，測試該可重用口罩是否防病毒，兩周內會有結果，若通過測試，將會是全世界首次有紡織品物料製造口罩，並通過防病毒測試。

鍾國斌表示，計劃將布口罩送往日本，進行多項測試，測試其病毒過濾效率（Virus Filtration Efficiency，VFE）、細菌過濾效率（Bacterial Filtration Efficiency，BFE）、血液滲透度（synthetic blood fluid test）、可燃性測試（flammability test）等，預料本月內將有測試結果。若成功通過測試，該口罩將可供醫學上使用，包括手術用，及供醫療機構使用。



布口罩定價$100 料月底推出 經機構、團體售賣​

經改良後的布口罩維持三層設計，三層分別是：面層防飛沫、防菌及防水、中層過濾及底層防菌，主要以歐洲來料的銀離子布，及日韓台進口的聚糖布製成，兩種布料都可防菌。至於布口罩的售價，鍾國斌說，已決定定價100元一個，較市面可重用口罩平，最快3月尾可推出，但不會作公開發售，只會透過不同機構及團體售賣，例如由記協發售給記者。

經改良後的布口罩維持三層設計，三層分別是：面層防飛沫、防菌及防水、中層過濾及底層防菌。(高仲明攝)

重用口罩僅需用水及梘液清洗

鍾國斌說，每個布口罩可重用約60次，每次用完後只需用水及梘液清洗。他又指出，若每人每日需要用一個外科口罩，全港700萬人一個月就消耗了2億個口罩，但若有了可重用口罩，就變相用少了4.2億個外科口罩，減少製造垃圾。

至於生產的速度，鍾國斌表示，現時每位工人每日可生產50個口罩，期望日後每日產量可達逾萬個。