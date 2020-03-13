【新冠肺炎】港鐵口罩生產機暫存九龍灣車廠　無塵生產室選址待定

新型肺炎﹙又稱武漢肺炎﹚的疫情持續，港鐵前日﹙11日﹚表示，已購入相關生產器材並將自行生產口罩，現時正準備設置無塵生產室，預料今年下半年投入運作，相信產量可滿足全部港鐵職員。這是繼九巴、龍運及陽光巴士母公司載通國際宣布在港設立口罩生產線後，再有公共交通機構決定「自給自足」、自行生產。 《香港01》收到一張照片，可見有關生產器材已運抵相信是港鐵位於九龍灣的倉庫，惟現時已被移走。《香港01》就此向港鐵查詢，獲回覆指有關口罩生產器材目前存放於九龍灣車廠，由於設置無塵生產室有多方考量，仍未決定選址，一旦敲定地點便將有關器材移師到選址。

李家潤指，港鐵已購入口罩生產設施，料年底可投產。（羅君豪攝）

港鐵車務總監李家潤前日表示，由於近期口罩供應緊張且價格昂貴，故港鐵研究自行生產口罩，現時已引入一部口罩生產機，生產可阻隔PM2.5微粒的口罩。李家潤指，正準備設置生產口罩的無塵生產室，會與專家研究於何處設置，暫時正測量其中一個車廠，預料最快可於今年下半年投入運作，可日產數萬個口罩；相信足夠供予港鐵職員，如產量有多，會幫助社會其他人士。

《香港01》收到一張照片，可見有關生產器材早前已運抵、相信是港鐵位於九龍灣的倉庫，目前已被移走。記者向港鐵查詢，獲回覆指有關口罩生產器材目前存放於九龍灣車廠，由於設置無塵生產室有多方考量，仍未決定選址，一旦敲定地點便將有關器材移師到選址。

有關方面稱，疫情爆發後，港鐵於採購口罩方面遇到好大困難，為確保有穩定供應量予員工，於是自設廠房生產口罩。

港鐵公司車務總監李家潤早前展示新引入的口罩生產機。（港鐵提供）

除港鐵以外，九巴早前亦宣佈在屯門九巴車廠安裝無塵車間，生產3層外科口罩，預計四月投產，相信可應付前線每日至少1萬個的需要。