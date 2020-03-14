【新冠肺炎】林鄭探訪殘疾人士組織　4張相有3張「曬」口罩

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，人人都撲口罩，弱勢社群在此刻更顯弱勢。行政長官林鄭月娥今日（14日）下午到深水埗探訪兩個由殘疾人士家長及義工組成的自助組織，並將一些外界早前捐贈予特區政府的口罩轉送給他們。

林鄭在社會福利署副署長林嘉泰的陪同下，分別探訪香港弱智人士家長聯會和勵智協進會，與組織的主席和成員交談，了解會員在疫情期間面對的挑戰和對復康服務的意見。

近期香港市面口罩供應緊張，弱勢社群及相關組織的口罩需求亦上升，林鄭早前已承諾，將外界捐贈給政府的口罩轉贈與非政府機構，再由機構派發及弱勢社群。

擴大轉贈受惠機構 涉85萬個口罩

從政府新聞處照片可見，今次探訪的4張相片之中，3張都有大量由政府轉贈的口罩，似要凸顯這些弱勢社群在這個時期缺乏口罩、亟待支緩的困境。

為了照顧更多相關機構，政府最近決定把轉贈捐贈口罩的受惠機構，擴大至約94個現時在社署「殘疾人士／病人自助組織資助計劃」下接受補助的自助組織，獲分配的口罩會考慮組織會員的人數，口罩總數約85萬個。社署會陸續聯絡各個自助組織。

總轉贈口罩數量超過300萬個

林鄭月娥說：「社會各界互相支持是同心抗疫的重要一環，因此政府抗疫督導委員會下成立了公眾參與工作小組，其中一項措施是分發捐贈口罩給有需要人士，我亦多次參與不同非政府機構的派發口罩活動。計及早前分配給30多個慈善團體的200多萬口罩，轉贈的口罩已超過300萬個，我對每位捐贈者表示衷心感謝。」

香港弱智人士家長聯會和勵智協進會均是由智障人士的家長和義工組成的自助組織，分別於1987及1989年成立，為智障人士提供不同服務，幫助他們融入社會。