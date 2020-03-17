【專訪】同志平權的政治高牆　陳志全：梁振英意識形態枷鎖最少

香港性小眾平權政策，被指多年來毫無寸進，目前法例並無禁止歧視不同性傾向人士。今月初，法院裁定一對已婚男同性伴侶司法覆核勝訴，認為他們有權以「夫婦」身份在港申請公屋單位，引起反同勢力反彈，指香港未有性傾向歧視條例，法院不應代替立法會功能。《香港01》記者專訪本港首位公開出櫃的立法會議員陳志全（慢必），回顧這場政策討論。 陳志全慨嘆，本地對於性小眾保障政策的辯論，長期流於「泥漿摔角」，停留在最低層次的立場宣洩，無法深入討論如何解決「逆向歧視」、「傳統家庭價值」等議題。他坦言同志平權是一個「失票議題」，帶來的反彈可能多於掌聲，政界不熱衷推動，政府亦欠缺承擔，不敢為此踏出一步，結果只能訴諸法庭。他希望社會可展開理性討論。 本年9月將迎來立法會選舉，被問到是否有意競逐連任，陳志全表示「積極考慮」。他認為，如果對議會抗爭「熄咗道火」，只視議員為一份工作，那不如退位讓賢，留機會給後輩，但就個人而言，他認為自己仍可以作為一個「大哥哥」，與新晉議員分享議會抗爭經驗。

性小眾民間接受程度漸高 現行反歧視政策無約束力

在今時今日香港，講性小眾權益，可能會予人「吓？仲講緊？」的感覺。事關本港自1991年同性性行為除罪化後，性小眾平權法例就未有實質進展。政府於1998年推出《消除性傾向歧視僱傭實務守則》，鼓勵企業制訂措施消除歧視，但無約束力。政府2013年成立「消除歧視性小眾諮詢小組」，任期兩年半，但與會者不歡而散，報告亦無建議性傾向歧視立法諮詢。政府現階段亦傾向以教育等行政措施而非立法應對，同樣無約束力。

民間氛圍方面。1995年，港府曾就性傾向歧視立法作調查，結果顯示85%受訪者反對立法。但隨著歐美社會逐漸開放，甚至相繼承認同性婚姻，加上左翼在學術界影響力擴大，本港對不同性傾向人士的接受程度也提高。據中大新聞與傳播學院傳播與民意調查中心去年9月所作調查，約六成受訪者同意為不同性傾向人士提供法律保障免受歧視，反對者僅12%；同性婚姻方面，44%表示支持，27%表示反對。

陳志全在訪問中指，其實現今社會對不同性傾向人士接受程度提高，已是明顯的趨勢，不過政治現實上，當要推動保障性小眾權益相關法例時，往往遇到極大阻力。他說，反對者在社會上不一定佔多數，但他們很「大聲」，會用盡一切方式向政府表達反對意見、向官員「詐型」。

憶梁振英「臨門一腳」抽起諮詢

多名現任或前任特首、主要官員都有天主教或基督教信仰，例如前特首曾蔭權是天主教徒，前政制及內地事務局局長林瑞麟、譚志源也是基督徒，現任特首林鄭月娥亦自稱為天主教徒。不過陳志全認為，這和政策停滯不前的關係不大。「以前曾蔭權年代的官員可能多一點；但梁振英年代宗教色彩已經不強；林鄭年代她除了說『天堂有位』之外，社會政策上也沒怎麼聽到她提宗教觀點。」

慢必特別提到前特首梁振英，指雖然梁的政治作風令民主派極度討厭，但在平權議題上，他的意識形態枷鎖反而最少。他亦收到消息指，梁振英2013年1月發表的任內首份施政報告第131段，原先的版本有提及政府擬就性傾向平權展開公眾諮詢，但在強烈的反對聲音下，臨印製前被抽起，改成最終的版本：「政府明白這是一個極富爭議性的課題，必須審慎處理。我們會繼續廣泛聽取不同的意見。政府目前並無任何諮詢計劃。」結果一拖又是幾年，到今日連諮詢都未有眉目。

近年國際上同志平權運動此起彼落，但有關議題在香港仍頗具爭議性。（資料圖片）

倡理性討論「傳統家庭價值」、「逆向歧視」

現時反同力量針對立法保障性小眾權益，反對的理由主要包括兩方面，其一是「維護傳統一男一女一夫一妻傳統家庭價值」；其二是「逆向歧視」，亦即反過來歧視異性戀人士，認為立法禁止歧視，日後基於個人信仰拒為性小眾提供服務，甚至說句話反對同性戀，都會被捉去坐牢。

陳志全回應指，所謂「傳統家庭價值」，其實是很虛無的口號，因為何謂「傳統」會按時代不斷變化，他舉例：「中國人的傳統價值是一夫多妻、紮腳，一夫一妻是西方基督教價值，為何你支持西方的價值，反而不支持中國傳統價值呢？其實說到底，這只是你們（反同人士）自己的價值。」他認為，真正的家庭價值，應該包括愛、互相包容和支援，同性伴侶一樣可以做到，但同志現時連一個身份、不被歧視的權利都沒有：「你可以去問問反同人士，到底他們寧可一名同志和幾十個異性拍拖，還是有一個穩定、真心相愛的同性伴侶。」

至於「逆向歧視」，陳志全認為條例細節、如何避免「殺錯良民」，自然應該討論：「其實只要沒有實際行為傷害他們（性小眾），只是舉個牌說反對，根本不會被捉去坐牢。況且任何歧視條例都會有豁免條款，劃線議題自然可以討論，但現在連諮詢討論都不准。」他慨嘆，部分人利用恐慌情緒，令討論難以推進，停留在最低層次的立場宣洩，他指：「當然，這種情況可能是他們（反同人士）樂見的。」

不少社會人士認為，保障性小眾權益將構成「逆向歧視」。（資料圖片）

嘆同志權益屬失票議題 政府「唔敢孭飛」

陳志全指：「社會上總會有一些人，是一滴也不想（性小眾權益）進步，因為這和他們的價值觀不符。」他認為，什麼議題都會有兩邊的聲音，政府的角色就是居中調停，按照整體的民意找位置落墨，表明「不支持同性戀不會被捉去坐牢」，糾正反對者的指控，而不是躲在背後，等兩群人吵鬧一番，然後一句「極具爭議」就什麼也不做。

慢必又指，曾有資深官員向他私下透露，其實政府整體對於保障性小眾權益持開放態度，惟不方便主動出擊，只要終審法院頒令政府樂意配合，但如果是政府主動決定不上訴（司法覆核案），責任就在政府。所以慢必認為，推動同志平權最大的障礙，在於政府欠缺承擔，「唔敢孭飛」。

陳志全分析，因為性小眾權益是一個「失票」議題，保障性小眾權益實際所獲得的光環有限，反而有可能得罪部分取態不同的支持者。所以民主派未必有足夠誘因推動，最多投票支持；建制派支持者立場相對傾向保守，議員更加怕得罪選民，不敢支持甚至要加入反對；政府在今日的政治環境下，建制力量的支持已經薄弱，更加不敢節外生枝。

慢必指，前律政司司長袁國強，即使任內經常面對政治風波，不受民主派歡迎，但也相對願意研究一些性小眾平權相關的法律問題，但現任司長鄭若驊卻自顧不暇。他又苦笑：「現在（政府）連基本人權都保障不了，要求保障性小眾權利或許太奢侈了。」

陳志全提到，袁國強（右）相對願意研究保障性小眾相關法律問題；鄭若驊（左）自己都「一身蟻」，到今日都沒有和她私下討論過。（資料圖片）

盡用議事規則抗爭 梁君彥亦承認其「熟書」

話題一轉，作為兩屆立法會議員，陳志全議會生涯已踏入第8年。被問到來屆立法會選舉是否仍會參與，他稱「積極考慮」。談到議會工作，慢必指自己和朱凱廸等人組成的議會陣線，對議會內的抗爭十分「上心」，立法會主席梁君彥雖然政見不同，但也不得不承認他們對議事規則「熟書」。

慢必提到，立法會是一個抗爭的戰場，如果議席不能過半，民主派必須進入狀態，隨時準備抗爭。他認為，部分議員的確可能因為從政多年而「熄咗道火」，對抗爭不再認真看待，如是這樣就不如多留機會給年輕人。

但就個人而言，陳志全認為自己在議會內仍有積極角色，「至起碼，推動性小眾平權，一定沒有人比我更加落力吧？」他認為自己能以「大哥哥」的身份，與新晉議員分享經驗，如何盡用現有的議事規則，進行議會抗爭。慢必提到：「我不會戀棧權位，覺得做議員就要做到六、七十歲退休，但起碼我覺得自己仍有一個空間去做（議會抗爭）。」他又笑言，自己不算一個非常聰明的人，但現任民主派議員做得比他更好的，也許不算多。

2016年立法會新界東選舉，陳志全（右六）在早段民調曾大幅落後，最終仍能當選。（資料圖片）

憶上屆民調曾落後李偲嫣 選舉協調何時「劃線」成關鍵

對於9月立法會選舉，民主派現時醞釀通過協調，減少各區出選名單，以免出現「攬炒」情況。陳志全提到，不論是初選還是協調，無可避免對現任議員、知名度高的人士比較有利，而上屆朱凱廸、羅冠聰等人亦確實有「輸民調，嬴選舉」狀況，加上民調樣本也可能有變動，各路素人或會認為，自己也有能力爭取支持，為何又要早早剝奪他們的參選權利。

陳志全指，協調的其中一個爭拗點，就是何時「劃線」。慢必以自己為例，上屆他於新界東以45,993票當選，但選舉期早段民調中，他曾有一次支持度只有不足1%，比起最後只得2,938票的李偲嫣更低。所以，他認為什麼時候「落刀」將十分關鍵，愈早對素人、新人就愈不利，他們也可能會覺得「為何要讓路的是我不是你」。他承認，協調將是一件非常、非常艱難的工作，選舉本身就是一件很易「傷感情」的事，各路人馬只能「盡人事」，希望不要結下太多仇怨。