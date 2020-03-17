【新冠肺炎】CareHK口罩大埔設廠　月產1500萬個　每盒97.5元

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情持續，由經民聯立法會議員林健鋒牽頭的CareHK，在香港自設口罩生產線，預計於4月初可日產50萬個成人及兒童口罩。 口罩廠今日（17日）正式開幕，林健鋒致辭時提到，是次項目並無集資，由自己與幾位工商界朋友出錢出力，只為了能幫助香港；又感觸哽咽指，「我哋做玩具、做唔同嘅野，但香港有需要我地會返黎」。

CareHK廠房設於大埔工業邨，現時已設有2條成人及兒童口罩生產線，預計於4月初可增至5條生產線，日產50萬個口罩。（盧翊銘攝）

每盒口罩售$97.5

CareHK廠房設於大埔工業邨，現時已設有2條成人及兒童口罩生產線，預計本月再有2條生產線可投入運作，首批口罩本月底量產。

林健鋒續指，預計於4月初可增至5條生產線，日產50萬個，以此推算即每月約可生產約1500萬個口罩。身兼CareHK主席的林健鋒表示，口罩原材料來自內地，符合 BFE 95% 以上的規格，成品將會送交 ASTM 作品質認證，有信心可達 Level 1 規格，以應付醫管局的需要，預計 2 個星期後有結果。

由於原材料價格浮動，林健鋒指成本會隨價格變動，會統一將口罩定價為$1.95一個，50個裝一盒，即$97.5 一盒，以網上認購方式發售，另會每月向政府捐出20萬個，以轉贈有需要的弱勢社群。為了穩定價格，林健鋒直言會申請政府的「本地口罩生產資助計劃」。

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親自投資過千萬 「百分之百made in Hong Kong」

林健鋒憶述口罩廠籌備過程，顯得相當感觸，坦言「外面生意差，但我地就特別忙」，在尋找原材料上面對相當的困難，整條生產線亦是由香港本地製造。他又直言沒有計劃要賺錢，只希望能幫到香港，故未有為此項目集資，而是與工總名譽會長郭振華等數名董事，親自出錢出力，估計投資超過1千萬元。林健鋒更一度哽咽指，「我哋做玩具、做唔同嘅野，但香港有需要我地會返黎」。

來緊9月將舉行立法會選舉，被問到他此舉是否有利選情，林健鋒就回應指今日不談選舉，自言會先專注於口罩生產工作，無需「單單打打」。