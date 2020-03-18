【政壇諸事町】網傳台灣飲花酒　民協楊彧：一睇就知唔係我本人！

今日（18日）藍絲群組流傳一條片段，配上標題稱民協副主席、深水埗區議會主席楊彧在台灣飲花酒，拿公費吃喝玩樂。楊彧下午澄清「街坊一睇就知片中人唔係我本人」，不過又指自己「真係好鍾意玩女」，其實是甚麼一回事？

去年劉家衡「被變性」 被指是援交女

社會其實不時有一些針對個別政治取向人士的抹黑事件，例如去年11月，深水埗新任區議員公民黨劉家衡就「被變性」，被指是「著名援交女」，他當時表示「我沒想過有一天，我連自己的性別也需要澄清」。

今日在藍絲群組瘋傳一條片，稱楊彧在台灣飲花酒。

無獨有偶，今日又傳出深水埗區議員相關的流言。今日在藍絲群組瘋傳一條低清片段，片中有男子在某個地方，被穿着性感的女士圍繞跳舞，該男子笑容燦爛，十分享受。片段配上標題稱該男子是楊彧，台灣飲花酒、拿公費吃喝玩樂。

「唔係短頭髮戴眼鏡眼細細嘅男性就係我」

楊彧今日下午澄清，指「連扮我稱唔上」，「街坊一睇就知片中人唔係我本人」，又表示「唔係短頭髮戴眼鏡眼細細嘅男性就係我嚟嘅，咁攪法全香港應該有好多個楊彧」。

楊彧澄清片中男子不是他，指「唔係短頭髮戴眼鏡眼細細嘅男性就係我嚟」。

其實片中人與楊彧有很多地方有明顯分別，除了眼鏡款式不同，更重要的是片中人的鼻子圓、鼻翼闊，但楊彧是鼻子尖、鼻翼窄。另外片中人耳朵尖，但楊彧耳朵則較圓，都是很明顯的差別。

自嘲「鍾意玩女」 實為14個月大女兒

不過，楊彧在澄清文中，又指自己「真係好鍾意玩女」，究竟點玩法？原來是說自己14個月大的女兒，楊彧更為女兒開設了專頁，在澄清文留言請大家like一下。

+ 7 + 6 + 5

參觀口罩工廠 料4月初投產

最後楊彧交代自己的行程，今日早上去了勞工處幫街坊追討欠薪，之後去參觀口罩工場，接着與區議員開會。

他拍攝了一些口罩廠的照片，顯示工廠的無塵工作間已準備妥當，其本物資都準備好，只差最後調整機器，預計4月初就可以投產。

楊彧表示，該口罩廠的老闆本身是做紡織業，大部份原料和技術都是現成有的，期待兩條生產線開工之後，市民不需要再捱貴口罩。