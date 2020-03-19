【新冠肺炎】斥病毒源自美國論無實證　袁國勇撤稿：文章表達不當

港大傳染病學教授袁國勇及港大微生物學系名譽助理教授龍振邦，今日（18日）在《明報》刊登一篇題為〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉的文章，斥2003年沙士以來，中國人仍未停止食野味的習慣，又指網傳病毒源自美國之說，「毫無實證，自欺欺人」，呼籲市民勿再亂傳。 《明報》深夜發出聲明表示，袁國勇、龍振邦兩人晚上決定撤回文章，並表示歉意。 聲明引述袁國勇說，有關文章「表達不適當，用詞甚至有錯誤」，但並非原意，「希望外界不要把我們捲入政治」。

（歐嘉樂攝）

文章解釋世衞命名方式

袁國勇該文章刊登於《明報》專欄，開首解釋文章解釋世衞命名方式，指對於今次毒病的命名，世衞按2015年開始的命名方式，稱之為冠狀病毒感染-19（COVID-19），該病毒與沙士相似，因此稱之為沙士冠狀病毒2.0（SARS-Co-V-2），指民間稱之為武漢冠狀病毒或武漢肺炎，「直接簡單，亦無不可」。

他指俗名是約定俗成，清楚明白便可，但科學研究或學術交流，則必須要用官方名字。

斥食野味習慣禁之不絕

文章話鋒一轉，指2003年沙士過去已17年，惟野味市場禁而不絕。中國人完全忘記沙士教訓，明目張膽售之烹之吃之。文章說武漢新冠狀病毒乃「中國人劣質文化之產物」，「中國人陋習才是病毒之源。如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現」。

文意又指，網傳病毒源自美國，是「毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方」；又指欲戰勝疫症，必須面對真相，勿再一錯再錯，諉過於人。

「希望外界不要把我們捲入政治」

但到了晚上，《明報》發出聲明，指袁國勇、龍振邦要求撤回文章，並引述二人指，他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治。「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」

袁國勇和龍振邦稱，該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗；若當中的手民之誤引起任何誤會，二人表示歉意。