【新冠肺炎】何栢良：若不做好攔截　未來2周或增600宗確診個案

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，大批海外港人及留學生回港避疫，令社會擔心將出現第二波傳播高峰。由本周四﹙19日﹚起由外地抵港的本港居民及旅客（台灣和澳門除外），一律要接受14日強制家居檢疫。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，因應有大批市民從歐美返港，預計有200名返港人士受感染，計及病毒的傳播速度，若不攔截家居同社區傳播，以1名患者最少傳染2人推算，預計未來兩星期將有400至600宗確診個案，當中約一至兩成人病情嚴重，擔心公立醫院的深切治療部床位將不夠數目應付，又擔心會有前線醫護人員受到感染，並出現死亡個案。

新型肺炎疫情在全球蔓延，近日有不少人包括留學生選擇回港避疫。（羅君豪攝）

應以「戰時狀態」看待疫情 政府應考慮用酒店隔離

何栢良今早（20日）在商台節目上表示，近期返港人士的確診比例上升，擔心會有隱形帶菌者會在社區播毒，應為香港現時應以「戰時狀態」看待疫情。他又指，家居隔離並不是理想做法，認為政府應考慮使用酒店作隔離，舉例指香港有逾300間酒店共8萬個房間，加上現時的入住率低，建議應用酒店供返港人士隔離。

在2003年沙士時，從廣州來港的教授劉劍倫入住九龍京華國際酒店後，將病毒帶入香港，造成十多位酒店住客和訪客受感染，其後演變成社區大爆發，該酒店被確認為本港沙士源頭。被問到會否擔心重蹈覆轍，何栢良認為，當年情況與現時不同，因當年社會的防疫意識不足，但現時在隔離期間，該人士需要全程戴上口罩，即使酒店是使用中央冷氣，問題亦不大。

籲市民未來避免到健身室及酒吧消遣

有聽眾關心14日隔離期間，睡覺是否也需要戴口罩？何栢良表示，若長者或氣管不佳人士，在睡覺期間可除下口罩，但較年輕的留學生則建議照戴口罩。對於昨日（19日）有兩名確診人士曾到蘭桂坊Pure Fitness健身，何柏良說，健身時難以戴口罩，呼籲市民未來應盡量避免到健身室及酒吧消遣。