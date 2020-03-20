【新冠肺炎】政府應對疫情滿意度回升4%　鍾庭耀：不滿度仍在高位

香港民意研究所（香港民研）於本月10日到19日共訪問了1,384名市民有關新冠肺炎疫情的調查，並於今日（20日）發布最新一期民意調查報告。當中有61%受訪者不滿特區政府應對新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的表現，略低於上次調查67%的不滿意度。至於政府的滿意度則回升至4%，有25%受訪市民表示滿意政府的抗疫表現。 香港民意研究所主席鍾庭耀認為，市民對政府應對疫情的不滿程度雖然下降，但不滿程度仍然處於高位。

96%同意所有入境者強制檢疫 73%贊成全面封關

另外，調查報告指出，有96%受訪市民同意所有從外國入境人士均須進行14日強制檢疫或醫學監察，反對的僅有1%。而支持全面封關，即拒絕所有非香港居民入境本港的比率，亦高達73%，另外有12%受訪者反對。

鍾庭耀指出，面對近日海外輸入新冠肺炎個案數字攀升，14日強制檢疫的措施「差不多全港都覺得好」，認為民意支持現行政策，同時亦支持「去盡啲」即全面封關。

10.7%受訪者 口罩儲備不足1個月用量

香港民研亦訪問了15,747名市民的口罩儲備數量，報告表示平均每名受訪者有58.5日的口罩用量，擁有不足1個月口罩儲備的受訪者僅佔10.7%。34.7%受訪者擁有1至1個半月的儲備，兩個月或以上則多達53.7%。

鍾庭耀補充，現時有30%受訪市民會重用口罩，反映出口罩供求不配對的情況，故此打算推出民間資源配對計畫。他稱現時已經有市民願意借出或捐贈總數4萬個口罩予有需要市民，並會與本地社企合作，令有需要市民得到應急用的口罩。