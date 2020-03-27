【新冠肺炎】一文看清限制人群聚集聚餐新措施　違者最高罰多少？

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續爆發，本港至今已有超過500宗確診個案。特首林鄭月娥今（27日）晚上召開記者會，指行政會議下午召開特別會議，會上通過兩條《預防及控制疾病條例》(第599章) 之下新增規例，禁止多於四人在公眾地方聚集、限制餐飲業務的營運，包括枱與枱之間的距離要有1.5米、一張枱不可多於四名顧客等，有效期14天。 至於政府周一提出的「禁酒令」，林鄭稱只屬建議，聽取意見後認為規管聚集和聚餐的措施更適合。林鄭又指，本港的公共衛生處於緊急狀態，希望嚴苛的法例能起阻嚇作用，亦冀市民能夠自律，為己為人，自我約制，如非必要不要外出，外出亦不要參與群組聚集活動。

新一輪防疫措施，限食肆顧客的數量必需限制在座位的半數或以下等。(羅國輝攝)

一. 禁止四人聚集 婚禮、喪禮等獲豁免

林鄭表示，星期日凌晨起，將禁止多於4人在公眾地方聚集，不過12項情況獲豁免，包括工作間、履行政府職能、法院、立法會、區議會、婚禮及喪禮等，有效期為14日。若違反者會判以定額罰款2000元，或最高罰款25,000元及監禁6個月。

她又指，禁止4人以上在公眾地方聚集的規例並無科學性基礎，不過強調曾參考數個國家，人數限制分別為2人至10人不等，考慮到本港如果一家三或四口出席場合被限制或太嚴苛，但限制10人又可能太多，故決定限制不超過4人較合適。

二. 6項措施限制餐飲業 食肆客人數目限於餐廳座位一半

政府向餐飲業推出6項要求，包括食肆不可提供超過一半座位、枱與枱之間的距離要有1.5米、一張枱不可多於4名顧客、食客和店員在食肆內需佩戴口罩，顧客用膳後便需戴回、進入食肆前需接受體溫測試、食肆需要提供消毒洗手液。規例將於星期日凌晨生效，違者最高罰款5萬元及監禁6個月，相關部門會加強人手巡查。

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三. 6類公眾場所需要關閉

政府宣布明日下午6時起6類場所需關閉，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、桌球室、溜冰場、戲院及派對房間等，為期14日。林鄭稱，規例會訂明執法的工作，執法權力、巡查及罰款等。