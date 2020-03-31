新冠肺炎│林鄭月娥：70多人違反檢疫令　執法工作令抗疫百上加斤

行政長官林鄭月娥上周末公布新一輪防疫措施，包括禁止多於4人於公眾環境聚集、規定食肆的顧客人數同一時間內不得多於座位總數一半，以及下令戲院、桌球室等六類場所停止營運兩周。 今日是政府實施「限聚令」後首個周二，林鄭月娥如常於出席會議前見記者，她指出，即使昨日(30日)有3宗因違例即時判監個案後，仍有5人被發現違例，至今已有70多人違反檢疫令，強調執法工作於抗疫下百上加斤。她又指，禁止4人以上聚集措施生效以來，警方已加強巡查，不排除向違例聚集人士直接發告票。 林鄭又預告，下午公布的2月份零售銷售數據是有紀錄以來最大跌幅，將檢視減租空間。

林鄭表示，下午公布的2月零售銷售數據是有紀錄以來最低。(羅君豪攝)

林鄭：對23條仍未立法感可惜、遺憾

【10:04】有記者問及，林鄭剛感謝一些抗疫英雄，在早前罷工要求封關的醫護是否仍會被追究？另有建制派議員和基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平促請林鄭就《基本法》23條立法，問及林鄭會否進行？而中國外交部早前禁止3間外媒記者在港採訪，香港入境處是否會拒絕有關記者入境？

林鄭回應指，現時全城焦點在防疫，希望每位朋友都重視抗疫工作。她又稱，抗疫英雄包括所有在前線和後勤的同事，因為要對後勤和其他部門同事認同和肯定他們的工作，不單是前線的醫護人員，她重申對參與防疫、抗疫的人民和公職人員表示認同。

她又指，《基本法》是確保香港一國兩制的憲制式文件，再過數日就是基本法頒布30周年日子，但由於疫情關係，一些推廣工作都需要推遲。在基本法30周年，香港特別行政區已成立超過22年，「一條來維護國家安全的憲制性要求都未能達致，當然是可惜和遺憾」，但強調今日的精力應該放在防疫工作上。

至於中國外交部禁止3間外媒記者在港採訪，林鄭稱每個個案都是個別個案，都是依法辦事，強調現在不能預見每個個案申請時有何結果。

有確診病患未能入院並非理想

【10:00】被問到如何處理醫院病床不足的問題，林鄭回應指，對於有病人在確診後仍未能入到醫院，有關情況並不理想，但認為是由於有大批從外地返港人士，需要在家檢疫，縱使他們沒有病徵，但政府要求他們需進行深喉唾液測試，若他們及後確診，由於病床有限，或未能及時送往醫院。

林鄭表示，已要求食物及衞生局聯絡醫管局，加快程序，而隨著醫管局將增加400張負壓病床，相信會更有效處理有關情況。

因應內地疫情放緩，被問到會否有計劃重開連接內地的關口，林鄭說，內地確診個案已逐漸減少，而大部份屬輸入個案，但她強調，暫時沒有計劃重開連接內地關口。

林鄭又提到，《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）規例》（第599C章）將14天的強制檢疫安排，由只適用於內地抵港人士擴展至澳門及台灣的抵港或過去14天曾於該地逗留的人士，有關規例將於5月7日屆滿，即使政府不作任何改變，屆時亦會有限度地放寬內地的交通連接。

林鄭對23條仍未立法感可惜、遺憾。(羅君豪攝)

【09:55】林鄭表示，隨著確診個案上升，醫院的隔離病房有限，政府明白要增加檢疫中心的位置及設施，當中即將啟用的包括八鄉少年警訊中心、鯉魚門及竹篙灣。她又指，得知醫管局將增加400張負壓病床，但在共用資源的考慮下，不排除會將確診病人轉往檢疫中心治療。

對於有病人在確診後仍未能入到醫院，林鄭坦言有關情況並不理想，但在資源有限情況下，並不能完全避免，她會與食物及衞生局商討如何處理有關情況。

林鄭對有確診病患未能入院，指情況並非理想。(羅君豪攝)

70多人違反檢疫令

【09:48】林鄭表示，政府作出三條預防疾病條例的執法工作，第一條是599E章，有關條例是針對海外人士的檢疫令，至今已發出5萬張檢疫令，但她稱有不少人違反檢疫令。林鄭重申政府對此零容忍，即使有關人士離開屋企當局仍會竭力追捕，她稱掌握到有70多名違反檢疫令人士已送入檢疫中心，稍後會提出檢控，林鄭指以身試法有嚴重後果，已有3名被告被判即時入獄，希望每位接受家居檢疫人士要認真想想，是否要影響自己的學業、事業和前途。

第二條是第599F章，有關條例在上星期六晚上六時生效，她稱這兩日相關部門進行5000次巡查，整體情況令人滿意，不少食肆都有分隔檯，亦沒有多於四人一檯，她希望業務負責人能夠持之以行。

第三條是第599G章，有關條例在上周日零時生效，執法由警務處負責，主要以口頭解釋和勸喻不要多於四人聚集。林鄭稱，不排除稍後會在無警告下發出2000元的定額罰款。她又指，希望大家在這段時間避免公眾聚會，亦感謝有市民作舉報，最希望的是大家勸喻要身邊接受檢疫的人士留在家中。

另外，林鄭稱感謝食肆和受影響行業的合作，將會啟動第二輪的防疫、抗疫基金，因香港正面對的打擊是史無前例，而2月份的零售銷售數據是最大跌幅，強調政府一定會作出適當回應。林鄭又指，明白到商戶最大的經營成本是租金，早前已會見地產建設商會，希望他們可以減租，與租戶共度時艱。

【09:45】林鄭月娥表示，香港的七日之內確診個案，由300宗增加至逾600宗，最新確診人數士683宗，這些新增個案主要由於是海外返港。而近日新增個案，為醫護人員帶來沉重壓力，又指令同事百上加斤的就是執法工作。