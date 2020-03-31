【新冠肺炎】與項明生隔空罵戰　滯留秘魯港女：人格謀殺談何容易

新冠肺炎疫情在全球持續擴散，港府正計劃接載滯留秘魯的港人回港。有被困秘魯的S小姐早前接受媒體訪問時表示，政府應代為支付在當地旅館隔離期間的食宿費用，此說法引起不少爭議，更連日來與「旅遊達人」項明生隔空罵戰。 項明生昨在facebook發文批評，S小姐在全球疫症蔓延時仍選擇去秘魯背包遊，是「明知外有毒，偏向病毒行」，強調對方不應要求政府和市民「埋單」；其後有網民反駁該女子早在2019年年底已到南美旅行，不可能預測疫情來襲。 事件發酵至今日(31日)，項明生再在facebook發文，批評有網民將女子的行為扭轉到政治批鬥，他更稱「去得玩，樂不思蜀，留在秘魯Quarantine（隔離）有什麼大不了呢？」S小姐隨後隔空在fb反擊，指自己不會回應無中生有的事，「要引令風向忽略前文後理再人格謀殺談何容易，一字半句就可以無限放大成為他們眼中的真理。」

項明生再在facebook發文，批評有網民將女子的行為扭轉到政治批鬥，他更稱「去得玩，樂不思蜀，留在秘魯Quarantine（隔離）有什麼大不了呢？」（項明生facebook）

項明生在facebook表示，昨日發的貼文引起千層浪，他稱最搞笑的反應是貼文發後的頭8小時，大家是一面倒讚他「寫得好，罵得對」，但自從有人在網上討論區發帖文討論後，「一PO（貼文）就將風向由個女仔的行為，Spin（扭轉）到政治批鬥。」

項明生：留在秘魯隔離有什麼大不了呢？

項明生其後逐點反駁網民的批評，他稱最有趣的思路是「『黃』就要盲撐」，即是若她沒有政見或藍，大家就不必撐了，「但手足就是老虎屁股摸不得」。另外對於有網民稱S女子是「單拖出國流浪文宣」為的是「輸出革命」，他稱「S小姐早前去了古巴Chill（放鬆），原來是去這個革命社會主義國家輸出革命？有冇教一下哲古華拉怎樣搞革命啊？」

對於網民批評他抹黑S女子3月5日去秘魯，項明生稱她當日的確是由古巴去秘魯，認為她應該是去年離港出行，「見到疫情不對路，一係勇往直前，一係走為上著」，最後他更指「講到尾，Quarantine（隔離）並非是什麼大不了的事。去得玩，樂不思蜀，留在秘魯Quarantine（隔離）有什麼大不了呢？」

S小姐事後在專頁回應，指不會回應無中生有的事，「要引令風向忽略前文後理再人格謀殺談何容易，一字半句就可以無限放大成為他們眼中的真理。」（不想白活就變黑facebook）

S女士：引風向忽略前文後理再人格謀殺談何容易

S女士隨即在她的專頁「不想白活就變黑」反駁，她先感謝「各同路人的仗義執言」，再指不打算逐一回應要求包機等完全無中生有的事，認為有看過文章和報道的就能分辦是非黑白，「要引令風向忽略前文後理再人格謀殺談何容易，一字半句就可以無限放大成為他們眼中的真理。」最後她強調沒有接受及授權過TVB任何訪問及取材，「睇少啲TVB罷啦達人。」