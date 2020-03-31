【新冠肺炎】工聯會促林鄭提供失業援助金　創臨時職位助醫護

新冠肺炎疫情持續擴散，特首林鄭月娥早前表示，將啟動第二輪「防疫抗疫基金」，動用數以百億元協助在水深火熱的行業。 工聯會領導層及立法會議員今日與林鄭會面，就第二輪基金提出建議。該會要求，政府應向失業人士提供緊急失業援助金，每月1.4萬元，為期半年，以協助打工仔女渡過難關。

工聯會要求，政府應參考2003年沙士期間的措施，盡快創造臨時就業職位，包括增聘人手對家居檢疫人士進行上門檢查、設立專隊修復公共設施及清理違法街招、建議醫管局增聘人手支援醫護及病房助理負擔。

該會又要求，政府應把新冠肺炎列為職業病，令僱主責任更清晰，加強對僱員的保障，而一旦其僱員需要進行14日隔離，僱主亦應要支付僱員隔離期間的薪酬。

在交通方面，工聯會要求政府暫時豁免「公共運輸費用補貼計劃」中，公共交通開支每月400元的上限至年尾，又建議以港鐵股息補貼各公共交通機構，令票價即時減一成，以支援市民。

工聯會要求，政府應參考2003年沙士期間的措施，盡快創造臨時就業職位．（羅君豪攝）

就如何支援旅遊業，工聯會建議抗疫基金向旅遊業從業員提供特別津貼，透過旅遊業議會證明是否持牌導遊或領隊，亦可要求僱主提供強積金證明，以核實從業員身份。而政府亦應向有需要的僱員提供免息貸款，包括撥款5億元給旅遊從業員作無息借貸，以支撐其失業或開工不足情況。

該會又建議，政府應以零售業資助計劃為藍本，針對服務行業，例如寵物店、美容院、補習社和教育中心提供資助。