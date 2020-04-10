新冠肺炎｜馮浩賢：去年除夕已加強防疫　駐武漢辦無人中招

武漢既是中國中部交通樞紐，亦是新冠肺炎首個爆發起區，港府駐武漢辦公室人員在疫情期間承受重大壓力。 駐武漢辦主任馮浩賢今日（10日）在facebook「報平安」，表示由於去年除夕已指示加強辦公室防疫工作，全體20多名員工至今沒有一個人「中招」。

沙士「經驗告訴我，該做的都要做」

馮浩賢等駐武漢辦人員，從1月23日到現在超過80天，一直留守崗位，協助滯留湖北的港人。他回看事件，指自己在去年除夕聽說內地有疫情，縱使自己未回到武漢，亦即時下達命令，確保辦事處做足衞生防疫措施，除了經常向香港匯報情況，亦向在武漢港人發出忠告。

馮浩賢之所以有如此快速反應，他直言是因為2003年沙士時期「打過一線」，「經驗告訴我，該做的都要做」，「因為我心裡清楚，前事不忘，後事之師，唔怕一萬，只怕萬一」。在他的指示下，武漢辦連同本地員工在內，20多人都沒有「中招」。

武漢在2月中「封城」，連維持生活的店舖都關門，馮浩賢指駐武漢辦的幾個香港員工「好似變了一部不能停下來的機器一樣，除了吃飯睡覺，就是不停去『救火』。」到了3月，駐武漢辦員工亦要協助安排包機，接載在武漢港人回港。

他表示，隨着疫情減退，湖北逐步解封，滯留港人都陸續離開，也有一些港人見情況好轉，就想留下來看看如何。

安排工作後回港 將遵守檢疫和隔離規定

至於駐武漢辦，也要安排重開的前的工作，包括徹底消毒，添置大量清潔和防疫用品，安排人員輪班回辦公室或在家工作，員工的上下班和午飯時間也要「錯開」，務求將交叉感染的風險減到最低。

武漢4月8日解封，馮浩賢是否可以先回香港？他指交代好辦公室的事情便回家，「相信應該快了」，又指自己回港時會遵守隔離仿和交唾液樣本做檢測，「在這時候，絕對不要給醫護添煩添亂，忍耐一下，犧牲自己一時的自由，為了眾人長久的自由，值了。」