特首辦回覆23同盟：為立法審時度勢　不等於現行法例「備而不用」

立法會議員何君堯組成「23同盟」推動《基本法》23條立法，並發起網絡及街站聯署，截至22日共收集逾197萬個簽名。 上周三（15日）為國家安全教育日，聯盟致函特首林鄭月娥，要求於本屆立法會會期內完成23條立法。特首辦前日（23日）發信回覆，表示特首雖多次稱會就立法審時度勢，謹慎行事但不等於會對試圖分裂國家、危害國家安全的行為視若無睹，亦不等於可用來處理若干應禁止行為的現行法例只能「備而不用」。

聯盟發起聯署公開信，要求政府於本屆立法會會期內完成23條立法。聯盟批評，沒有23條令香港中門大開，國家安全機制一直無法建立，亦令港獨思潮泛濫，「意圖分裂國家的行為日漸猖獗」。聯盟又提到，現時容許外國政治組織及團體「長驅直入、與本地政治組織緊密聯繫」，策劃衝擊「一國兩制」底線的宣傳及行動。

聯盟認為，聯署反映支持23條立法的民意民情優勢明顯，現時啟動立法時機恰當，懇請特首採取果斷行動勿誤判民情。

特首辦回覆指，特區政府有憲制責任為23條立法以維護國家安全，政府會審時度勢，謹慎行事，繼續努力創造有利立法的社會環境；但不等於會對違反憲法及《基本法》，試圖分裂國家、危害國家安全的行為視若無睹，不等於可用來處理若干應禁止行為的現行法例只能「備而不用」。

特首辦表示，行政長官會聆聽及探討，如何讓香港社會可以正面地處理這個對特區的憲制要求，亦已將來函轉介保安局參閱。