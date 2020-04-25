新冠肺炎│林鄭發文回顧防疫工作　盼港人忍耐撐過寒冬

特首林鄭月娥今日在行政長官網頁發布題為《抗疫三月 曙光漸露》的文章，指出肺炎疫情自3月底起逐漸受控，反映香港有效防止了社區傳播。對於延續加強社交距離措施，以及平衡業界利益，她以「三人拔河」形容難度，強調希望政策能做到張弛有度。她呼籲港人忍耐一時，撐過經濟寒冬。

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林鄭月娥今日發表文章，回顧疫情伊始至今當局的防疫工作，她指出，政府按疫情發展採取果斷嚴厲的應對措施，而確診個案亦從3月底的高位回落，到4月12日重回個位數字，維持至今，而且絕大多數個案屬輸入或緊密接觸者，反映當局防止了社區傳播，再一次化險為夷。

她又引述香港大學醫學院院長梁卓偉，指政府推出防疫政策，需要顧及對經濟、民生和市民生活的影響，難度猶如「三人拔河」。她表示政府會按實際疫情調整”Suppress and lift”的策略，希望做到張弛有度。

就疫情對經濟的影響，她表示今年頭三個月經季節性調整的失業率上升至百分之4.2，為超過9年來的高位，坦言情況令人憂慮，期望逐步落實的紓困措施，能協助企業及市民渡過難關。

林鄭月娥強調，政府會盡力保住員工就業，減輕企業市民財政負擔，以及部署經濟在疫情後盡快復甦。她最後呼籲市民再多忍耐一時，相信香港能守住疫情，並「撐得過」經濟寒冬。