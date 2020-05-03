新冠肺炎│最低工資今年檢討　鄧家彪：若調低變相鼓勵僱主減薪

疫情之下，本港市道受衝擊，最新失業率升至4.2%，經濟前景尚未明朗，財政司司長陳茂波預期全年經濟負增長4至7%，社會關注本年檢討的最低工資水平，在如此經濟環境下會否被調低。 港台節目《城市論壇》今日（5月3日）討論相關議題，勞顧會僱員代表、工聯會鄧家彪認為，現時領最低工資的勞工本身已不多，反映最低工資水平已過低，如再調低，將對商界釋出錯誤信息，變相鼓勵他們減薪。勞顧會僱主代表郭振華表示，現時未有具體立場，但認為無可能大增最低工資水平。

吳敏兒質疑，市民不敢外出消費，主因是警察濫用暴力，市民「出街食個飯都俾警察打」、「成千個警察同你一齊行街」。（資料圖片/林若勤攝）

鄧家彪：又一城員工無工開 因有人燒聖誕樹

論壇題為「五一勞動節 失業恐惡化 疫情未受控 經濟路蹣跚」，出席者包括郭振華、鄧家彪、職工盟主席吳敏兒，以及浸會大學經濟系講師黃健明。

鄧家彪首先質疑，實際的失業率很可能不止4.2%，至少達6%，因現時的計算方法滯後未能反映實時的勞工市場狀況，而且有市民名義上未失業，但被迫放無薪假。他又指，現時政府的800億「保就業」計劃下，仍有相當多打工仔未能受惠，已多次提出政府須設立失業援助金，讓有自住物業的失業人士都可以申請，以解燃眉之急。

吳敏兒質疑，經濟困境和政府不及時封關導致疫情由中國內地流入本港有關，又提到工聯會聲稱爭取失業援助金，但較早前第二輪防疫抗疫基金審議過程中，民主派已多次提出相關漏洞，但建制派仍然放行。

鄧家彪回應，今日應多談就業市場，少談議會鬥爭，又反指去年第4季未有疫情前，本港經濟已出現衰退，那是因為「人禍、黑暴」，又舉例指又一城商場為何去年起要關門兩個月、工人無工開，因為有人進入破壞、燒聖誕樹。吳敏兒質疑，市民不敢外出消費，主因是警察濫用暴力，市民「出街食個飯都俾警察打」、「成千個警察同你一齊行街」。

鄧家彪承認，政府保就業計劃確實有一些監管不到的地方，例如他建議政府應用實名制，通過強積金供款的資料，直接將資助交到員工而非僱主手上。但他仍然認為，基金有其他措施可及時幫助各行各業，不應該先行反對，不然等同「攬炒」，並表示有信心最終可爭取到失業援助金。

最低工資委員會現就檢討法定最低工資水平展開公眾諮詢，預料10月底向行政長官會同行政會議提交建議，新的工資水平預料明年生效。（資料圖片）

吳敏兒：再調低最低工資是過份刻薄

最低工資委員會現就檢討法定最低工資水平展開公眾諮詢，預料10月底向行政長官會同行政會議提交建議，新的工資水平預料明年生效。疫情下，外界關注到最低工資水平會否凍結甚至下調。

鄧家彪承認，今年勞顧會勞資代表特別難談判，不過他認為一旦最低工資水平調低，此水平就會採用至2023年，反問有何根據去證明經濟到2023年都未恢復。他又指，最低工資水平應跟得上通脹，而現時見不到市民消費負擔有減輕，因此調低並不公道。鄧家彪又指，現時時薪37.5元的水平本身已不高，只有極少數勞工在領取此水平薪資，如果再調低，將對社會釋出惡劣訊息，令商人更有動機減薪。

吳敏兒亦指，現時在領最低工資的勞工不夠2萬人，而大部分都是清潔工、保安這些在抗疫工作中走在前線的人，再減最低工資水平，是「刻薄過頭」。她認為，香港經濟要復蘇，本地人消費力相當關鍵，如果僱主動軏要員工放無薪假、減薪，經濟好轉不知從何說起。

郭振華則指，現時要檢討時薪，像上一次檢討般增加8.7%，現實上可能性不大。他認為，最低工資的作用是要穩定勞工市場。至於是否凍結限額，現時未有具體立場。郭振華又預計，財爺4至7%的經濟負增長，相信已很保守，實際情況有可能更差。黃健明提醒，如經濟下行時，最低工資訂在一個不太合適的水平，可能反過來對一些市場上競爭力較低的勞工不利，指社會仍有低薪津貼等措施，可幫助低收入市民。