黃家和：長假期餐飲入座率達過往七成　倡放寬每枱人數至六人

本地新冠肺炎疫情緩和，至今連續14日未有本地個案，過去4日長假期中，市面、郊外再現人潮。政府多項限制社交接觸的措施將於5月7日屆滿，有報道指政府有意放寬，明日（5日）行政會議拍板後會有具體消息。 香港餐飲聯業協會會長黃家和支持政府放寬措施，認為現時有足夠條件，又提到過去幾日長假期中，市民增加外出消費，業界生意有顯著改善，食肆整體的入座率已回復過往正常時期的七成。 立法會議員陳凱欣、郭家麒都贊同逐步放寬本地社交距離限制，其中陳凱欣指，食肆每枱人數限制放寬至8人較為合適，又認為「再守14日」無本地感染個案，可再進一步放寬措施。

黃家和指，過去4日長假期，食肆整體入座率已回復至過往的七成左右。（資料圖片）

入座率已達過往七成

黃家和在港台節目《千禧年代》中表示，明顯過去幾日長假期中，市民增加外出消費，食肆門口排隊現象重現。不過由於現時一枱食客不得多於4人、間隔1.5米或封上膠板等規限仍在，整體生意仍少於以往，但近數日的入座率已回升至過往正常時期的七成，有明顯改善。他讚揚香港市民的防疫意識足夠。

黃家和認為，近日連續多日沒有本地確診個案，有足夠條件稍為放寬對食肆的限制以及限聚令，業界普遍支持將4人的上限加至6至8人。他又提到，下周日（10日）將迎來母親節，很多市民都喜歡一家大小外出用餐，如屆時仍未放寬措施，對很多酒樓的生意會有嚴重影響。他預期，如將每枱人數上限放寬至8人，整體座位的使用率可再由以往的七成，再增加10至15個百分點，即八成多。

他又提到，如果政府放寬人數限制，酒樓業界樂意配合在其他方面加強防疫，例如將1.5米距離加至1.8米；當然小店空間有限比較困難，那他們可以繼續用板隔開座位。

對於11類現時被關閉的處所應否放寬，黃家和認為應視乎情況，例如酒吧雖然曾爆發感染群組，但大部分的源頭都是輸入個案，而且酒吧空間相對多，只要給予充足的指引監管到位，重開無妨；不過對於卡拉OK，由於活動在室內密閉空間進行，風險較大，審慎一點比較好。

陳凱欣同意，本地社交距離限制可逐步放寬，主張食肆每枱人數限制可放寬至8人。（資料圖片）

郭家麒：同意本地社交限制逐步放寬 重點在嚴守關口

立法會議員陳凱欣在同一節目中表示，目前已14天沒有本地感染個案，支持逐步放寬限制社交距離的措施，主張食肆每枱人數放寬至8人。她提醒，始終用餐期間不可能戴口罩，不適宜一次過全面解禁，「香港人已經好好，守到14日，如果可以忍一忍，再守耐少少，觀察多兩星期，如果連續28日都無本地個案，有望有朝一日可以放寬晒」。她亦指，即使放寬食肆限制，探熱、消毒等恆常工作也要繼續做足。

至於11類早前被勒令關閉的處所，陳凱欣認為可以逐步放寬，例如兒童遊樂場地，部分基本遊戲設施可以放寬，但例如波波池這類很難即時消毒的設施，暫時不宜重開。另外政府據報有意向市民派發可重用口罩，陳凱欣指現時一般市民大多已有口罩可用，最短缺的時期已過去，醫療人員N95口罩，可能才是政府最需要關注的用具。

公民黨立法會議員郭家麒亦認為，限制市民社交距離措施可逐步放寬，但認為從科學角度，守住香港關口才是最重要。他指，上周政府公布豁免部分經濟作業相關人士、跨境學童的檢疫安排，可能製造漏洞。

郭家麒認為，政府防疫上宜採用「關口從嚴，市面從寬」的方式，又提到許多措施如限聚令等，執行起來有大量問題，意義不大，例如過去周末許多市民有「同一目的」行山，嚴格來說也有風險，但政府難以執行；相反，限聚令現時成為警方打壓異見人士的工具。因此郭家麒認為，不管限聚令放寬至6人、8人還是10人，都不是最重要，重點是嚴守關口，防止境外輸入個案。