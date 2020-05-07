CU Mask｜政府派口罩被指私相授受　鍾國斌：公開招標也是被罵

特首林鄭月娥周二（5日）宣布，向全民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），由香港紡織及成衣研發中心統籌。口罩涉款逾3億元，惟政府未有公布生產商資料。有傳媒發現，負責統籌的香港紡織及成衣研發中心，懷疑與其中一個廠商身份重疊，惹來「私相授受」的疑雲。 自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌在港台節目中表示，政府或許汲取了疫情初期買口罩「招標」，被轟反應緩慢的教訓，採用更快捷的方式交由友好商家「拍心口」包辦，但認為政府可以講得更透明，態度不用左閃右避。

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嘆「咁大塊豬肉點解唔大家分」

有傳媒發現，林鄭昨日公布、參觀生產過程的照片環境與南豐紗廠脗合，追查之下又發現廠商之一疑為香港服裝製造商晶苑國際集團，而該集團執行董事王志輝，又是香港紡織及成衣研發中心的董事。外界懷疑，這涉及私相授受、利益輸送。

鍾國斌指，政府向全民派口罩是好事，雖然疫情緩和，但專家估計仍有可能繼續，所以分發可重用口罩，市民未來兩個月不用擔心。他提到，政府在疫情初期口罩極度短缺時，被發現仍然採用「招標」的方式採購口罩，被轟反應緩慢，因此可能今次意識到要做得更快捷。他坦言，政府即使公開招標，最後也會被罵，覺得政府「都幾慘」。

鍾國斌認為，如口罩設計是由創新及科技局出錢研發，知識產權由局方持有，政府不一定要再就口罩設計招標，當然生產最好依足採購程序進行。不過他表示，假如政府不公開招標，和友好的生產商「拍膊頭」，而實際上生產商只是取回成本價，又可以大幅提高工作效率，這也「可勉強接受」。但他表示，既然政府覺得大眾市民會受惠，不如一開始將細節講得清清楚楚，態度不用左閃右避。

至於政府聲稱如果公開一切資料，可能會有人刻意抬高原料價格，鍾國斌認為既然口罩已可派發，即已到最後階段，公開無妨，免招利益輸送嫌疑。不過他亦指，政府應該考慮多找幾個不同廠商協助生產，讓廠商在現時的困難時期也有一點小生意做：「點解咁大塊豬肉，唔斬開大家分？一人整10萬個都好。」