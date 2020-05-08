士沙私吞毒品│林卓廷指案情極嚴重　廉署應介入調查

西九龍總區反黑組一名姓許（41歲）警署警長（俗稱士沙），懷疑私吞2.1公斤冰毒證物轉售圖利被捕，經警方調查後再拘捕1名37歲男警，於石硤尾1個住宅單位，再檢獲約23公斤懷疑冰毒。民主黨林卓廷今天（8日）指出，案件性質嚴重，又指執法部門在處理毒品程序上極度小心，想像不到何以有警員盜取25kg之多的毒品，要求警隊徹查所有涉案警員，又認為廉署應介入調查。

西九龍總區反黑組上周二破獲歷來最大宗毒品案，檢獲超過1.58億元冰毒，當時姓許士沙隊伍亦有參與。（資料圖片）

林卓廷指出，《東方日報》在執法過程中拍到獨家照片，顯示發現毒品的地方是一間約500呎空鋪，有多個大尼龍袋放置毒品，同時二十多個警員一同進行是次行動。

林卓廷質疑，若兩名警員在二十名西九龍反黑隊員的面前，偷走體積如同三至四包米的毒品，是匪而所思，質疑若無其他人配合，兩名警員難以偷走毒品，又形容行為「好大膽、隻手遮天」。

曾任廉署調查主任的林卓廷指出，執法部門在處理毒品程序上極度小心，例如需由執法人員主簽和副簽。林卓廷又直指：「事件睇到警員操守敗壞到乜嘢程度」，甚至有窿路把毒轉手，又指有警員一而再再而三違反嚴重法例，損害市民對警隊僅餘的信心，認為必須檢討警隊的操守，「士沙」不應是土皇帝。