本屆政府會否23條立法？　李家超：被污名化短期內難以立法

全國人大明日（28日）表決授權人大常委會建立「港版國安法」議案，比回歸近23年仍未成事的《基本法》第23條「國安法」走得更快。立法會今日（27日）有議員質詢港府，中央政府今年有否向港府表示「23條」有立法迫切性，以及有否評估立法對本港政治、經濟、社會氣氛以至國際關係的影響有何評估，及會否承諾本屆政府任期內不立法。 保安局局長李家超回應指，不會透露不同人士對港府給意見的細節，強調港府認同「港版國安法」的決定，又指《基本法》第23條立法已被污名化，短時間內難以立法。他又批評泛民議員沒有提及外國都有各項國安法的例子。泛民議員毛孟靜反指，外國除了有國安法外，亦有新聞自由等多重制約政府權力的保障。

公民黨郭榮鏗的口頭質詢問到，由1月至今，有否中聯辦及其他中央官員，或本地政治組織及人物，向特區政府官員提出，指有迫切需要就第23條立法。（余俊亮攝）

李家超回應口頭質詢時表示，維護國家安全、主權及發展利益，是香港特區的憲制責任，又指本港自回歸以來近23年，由於種種原因未就國安法立法，令人十分失望。他表示，在此事上不同人士都向特區政府表達意見，他們不會公開有關細節。

李家超指，不同國家都有訂立其國家安全法例，例如美國有20項相關法律，英國、加拿大，以至澳洲亦有不少相關法例，可見不同國家都有維護其國家及安全的法律。

由全國人大常委會制定的「港版國安法」，李家超認為有利於本港民生及經濟發展、有利香港的根本利益。他指，全國人民代表大會作為國家最高權力機構，決定無可置疑，港府認同有關決定，並堅決維護國家安全。他強調，該決定並未取代基本法第23條，而本港23條更應盡早完成立法的責任。

毛孟靜指官方的回應可悲，她指外國雖然有國安法，但別國有Separation of powers（國家各公權力分立），新聞自由等都有保證，批評李家超言論政治失實。（梁鵬威攝）

李家超指正是23條無法立法 中央才要維護香港利益

工聯會黃國健問港府有否時間表就23條立法。李家超回應指，23條未立法，是整個特區的責任，不止政府的責任。他強調，政府會努力做，但形容有人將23條污名化，又指有人令23條難以立法，「有人公然癱瘓政府，我哋做唔做得到？有人令立法會運作不到，我哋做唔做得到？」他表示，正是現實中要面對此等問題，國家才決定在「風險突顯」的時候，要維護香港整體的基本利益。他強調，國家決定的文件上提到，有一些原則要守，以切實保障香港居民合法權益，強調立法目的只懲處極少數破壞國家安全的人，保障大部分人。

毛孟靜指官方的回應可悲，她指外國雖然有國安法，但別國有Separation of powers（國家各公權力分立），新聞自由等都有保證，批評李家超言論政治失實。李家超此時插口，指有議員多重標準，強調外國國安法相當多，而在基本法沒有修改過的情況下，基本法所保障的權益亦沒有失去。

法律界議員、公民黨郭榮鏗的口頭質詢問到，由1月至今，有否中聯辦及其他中央官員，或本地政治組織及人物，向特區政府官員提出，指有迫切需要就第23條立法；又問特區政府有否評估現時展開第23條的立法工作，會對本港的政治和經濟情況、社會氣氛，以至對本港與國際社會的關係帶來的影響；又問行政長官會否承諾，本屆政府餘下任期內不會就第23條展開立法工作。